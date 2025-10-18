Slušaj vest

Već je opšte poznato da Partizan od letos intezivno traga za centrom koji bi popunio deficitarnu poziciju crno-belih.

Pominjalo se nekoliko imena, a u poslednje vreme se najviše nagađa o Čarlsu Besiju, koji je opet dobio otkaz u NBA ligi.

Čarls Besi je bio želja Partizana ovog leta, ali je tada centar iz Nigerije dobio novu priliku u NBA ligi. Potpisala ga je Atlanta, koja je gledala svoje opcije i shvatila da im Bejsi ipak ne može pomoći u novoj sezoni, zbog čega je dobio novi otkaz.

Čarls Besi
Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Ovakav epilog odgovara Partizanu, pošto sada crno-beli mogu da naprave još jedan napad na ovog centra koji je ranije nastupao i za San Antonio Sparse.

Besi je mlad, ima tek 24 godine, a u NBA ligu je stigao 2021. godine, kada ga je draftovala ekipa Filadelfija Seventisiksersa. Tokom četiri godine u NBA ligi njega su povrede osakatile, pa je odigrao tek nešto više od 110 utakmica.

Najbolja sezona mu je bila druga u NBA ligi, kad je imao prosek od 5.7 poena i 5.5 skokova.

Inače, Besi važi i za najveću želju crno-belih.

