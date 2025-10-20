Slušaj vest

Klub koji vodi čuveni Toni Parker, mogao bi biti primoran na odlazak iz Evrolige zbog nepoštovanja novih pravila o finansijskom fer-pleju koja su uvedena ove sezone, saznaje "AFP" iz više izvora.

Ova vest se pojavila nedugo nakon što je do javnosti stigla informacija da ekipa iz Liona razmišlja o izlasku iz takmičenja.

Prema novom pravilniku, 13 vlasničkih klubova mora da utroši najmanje 30 odsto prosečnih prihoda od komercijalnih izvora na plate igrača, što iznosi oko 5,8 miliona evra sa određenim izuzecima. Za sezonu 2025/26, budžet Asvela za plate iznosi 4,5 miliona, što je niže od zahtevanog minimuma, a finansijski nadzor je dodatno ograničio klub zbog problema u poslovanju.

"Nepoštovanje ove obaveze može dovesti do izbacivanja tima ili do toga da vlasnici odluče da ne obnove licencu. Tema je razmatrana na poslednjem izvršnom odboru 6. oktobra, gde je Asvel bio prisutan, i trenutno je u fazi evaluacije", saopštio je izvor blizak klubu.

Asvel je jedan od četiri vlasnika čija dugoročna licenca ističe u junu 2026. i još nije obnovljena. Ostala tri kluba, Real Madrid, Barselona i Fenerbahče, prema medijskim izveštajima, mogla bi da se priključe planu NBA Evropa, koji severnoamerička liga želi da pokrene u saradnji sa FIBA najranije u jesen 2027.

Toni Parker, četvorostruki NBA šampion sa San Antoniom i član Košarkaške kuće slavnih, želi da Asvel bude deo projekta NBA Evropa u saradnji NBA/Evroliga/FIBA.

Međutim, prema izveštajima "Le Progresa" i "L'ekipa", Asvel bi želeo da napusti Evroligu već na kraju ove sezone, osim ako ne bude primoran da ostane, kako bi se pripremio za ulazak u NBA Evropa.

Klub koji nije odgovorio na upite "AFP-a" narednu sezonu bi igrao u FIBA Ligi šampiona, glavnom evropskom takmičenju po organizaciji FIBA, po uzoru na Albu iz Berlina.

