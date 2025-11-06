Slušaj vest

Grčki tim je bio sedmi u nizu koji je izgubio od crveno-belih u Evroligi, a to je ujedno najveći niz srpskog predstavnika.

Do istog podviga Crvena zvezda je stigla i u sezoni 2016/17, kada je u decembru i januaru vezala sedam trijumfa, a gotovo nerealno zvuči podatak da se od sedam ekipa samo jedna razlikuje u ta dva niza.

Tada je bio CSKA, sada Asvel, a ostalih šest ekipa su identične.

Sedam vezanih pobeda u sezoni 2025/26:

10. oktobar: Fenerbahče - Crvena zvezda 81:86

14. oktobar: Crvena zvezda - Žalgiris 88:79

17. oktobar: Crvena zvezda - Real Madrid 90:75

23. oktobar: Crvena zvezda - Baskonija 90:72

28. oktobar: Crvena zvezda - Asvel 79:65

30. oktobar: Makabi - Crvena zvezda 92:99

5. novembar: Crvena zvezda - Panatianikos 86:88

Sedam vezanih pobeda u sezoni 2016/17:

22. decembar 2016: Crvena zvezda - Real Madrid 82:70

29. decembar 2016: Crvena zvezda – CSKA Moskva 78:67

6. januar 2017: Žalgiris – Crvena zvezda 61:77

12. januar 2017: Crvena zvezda – Fenerbahče 75:73

19. januar 2017: Makabi – Crvena zvezda 67:71

24. januar 2017: Baskonija – Crvena zvezda 69:87

26. januar 2017: Crvena zvezda – Panatinaikos 72:66

Crveno-beli će 11. novembra kao gosti Dubaiju imati priliku da dođu i do osme uzastopne pobede i tako nastave sa fantastičnim rezultatima.

Utakmica protiv Panatinaikosa je rešena neočekivano lako uprkos velikom padu u poslednjoj četvrtini.

Gosti su imali vođstvo samo na početku meča nakon što su postigli prve poene, a crveno-beli su u nastavku imali potpunu kontrolu. Na poluvremenu su imali 14 poena prednosti, a na kraju treće četvrtine plus od 27 poena.

Loša igra u poslednjoj deonici zabrinula je navijače, pogotovo kada je Panatinaikos došao na -13 ali ekipa Saša Obradovića nije ostavila prostor za veću paniku.

Činjenica je da je Panatinaikos došao u Beograd oslabljen, bez pravog centra, ali ako neko ima probleme ove sezone to je Crvena zvezda. Utisak je da se Panatinaikos izgubio u Beogradskoj areni, a to se prvo odnosi na trenera Ergina Atamana, koji nije imao pravi odgovor za ono što ga je snašlo, ali i na Kendrika Nana, aktuelnog MVP-a Evrolige koji je u mesto da bude lider bio verovatno i najgori kod Atinjana.

Nan je utakmicu završio sa šest poena, uz dva pogođena šuta iz igre iz sedam pokušaja. Imao je pet asistencija, dva skoka i dve ukradene lopte, ali i čak sedam izgubljenih lopti i pet ličnih grešaka.

Odigrao je ovu utakmicu amaterski, u jednom trenutku ga je mlađi i znatno neiskusniji Stefan Miljenović naveo da napravi nesportsku grešku.

Poručio je nakon trijumfa Saša Obradović da Panatinaikos neće biti ista ekipa kada dođe vreme za utakmicu protiv ovog tima u Atini, što je najverovatnije i tačna konstatacija.

Ako možemo da kažemo da je Zvezda imala sreće sa rasporedom i da je to doprinelo seriji fantastičnih rezultata, moramo da napomenemo i da je ta serija krenula na gostovanju i to aktuelnom šampionu Fenerbahčeu, a da su u Beogradskoj areni između ostalih pali Real Madrid i Panatinaikos...

Kada je reč o Evroligi Crvenu zvezdu sada očekuje prvi izlazak iz Beograda još od 10.10, odnosno nakon perioda od šest utakmica u srpskoj prestonici. Crveno-beli će 11. novembra biti gost Dubaiju, a zatim će 13. novembra biti domaćin Monaku.

Igraće 21. novembra u Valensiji, a 26. novembra i 5. decembra u Beogradu protiv Olimpijakosa i Barselone kod kuće. Realno gledano, navijači imaju razloga da očekuju nove pobede, sledi nakon toga večiti derbi i gostovanje Partizanu, ali otom-potom.

