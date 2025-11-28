Slušaj vest

Slučaj Željko Obradović mogao bi da dobije svoj konačan epilog ovog petka.

Za 28. novembar od 13 časova zakazan je sastanak uprave Partizana i legendarnog trenera i tada će biti jasnije da li Žoc ostaje u klubu.

Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

Zanimljive i šokantne vesti stigle su nam iz Grčke. Prema navodima tamošnje "Gazete", dva kluba su momentalno krenula po Željka Obradovića čim je on podneo ostavku u Partizanu.

Prema istom izvoru, za Obradovićeve usluge zainteresovani su Partizanov bratski klub PAOK, ali i Aris

U pitanju su klubovi koji su ostavili dubok trag u evropskoj košarci, a koji od skoro imaju nove bogate vlasnike. Aris je preuzeo investicioni fond na čelu sa kineskim milijarderom Ričardom Hsijaom, dok je PAOK kupio grčki biznismen Aristotel Mistadakis i ovi klubovi želeli su da iskoriste haos u Partizanu da dovedu Obradovića.

Grobare će posebno da zaboli to što je među zainteresovanima i PAOK, te bi njihovu ponudu Obradoviću mogli da gledaju kao zabadanje noža u leđa i pokušaj izdaje.

Podsetimo, saga oko budućnosti jednog od najboljih trenera u istoriji košarke traje već danima. Obradović je podneo neopozivu ostavku posle poraza crno-belih od Panatinaikosa, čelnici Partizana su održali hitan sastanak na kom su je odbili, a zatim su Grobari okupirali beogradski aerodrom "Nikola Tesla" i priredili su legendarnom treneru doček za pamćenje pri povratku iz Atine.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Više o dočeku Željka Obradovića na aerodromu možete pronaći na sledećim linkovima:

Željko Obradović
OBRADOVIC_DOCEK_024.jpg
OBRADOVIC_DOCEK_034.jpg
OBRADOVIC_DOCEK_027.jpg
WhatsApp Image 2025-11-27 at 17.22.22.jpeg
Željko Obradović, doček

Hronologija slučaja Obradović u Partizanu

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG

- Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i kako smo naveli na početku teksta, čelnici Partizana sada ne žele da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Šta će se na kraju desiti, ostaje da se vidi...

Ko je Željko Obradović?

Rođen 1960. godine u Čačku. Smatra se najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske klupske košarke, sa čak devet titula Evrolige koje je osvojio sa pet različitih klubova – među njima Partizan, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče.

Poznat je po vrhunskom znanju, autoritetu i sposobnosti da od svojih timova izvuče maksimum. Od 2021. godine vodi Partizan, klub sa kojim je i započeo trenersku karijeru.

Njegov trenerski stil kombinuje čeličnu disciplinu sa dubokim razumevanjem igre, zbog čega uživa ogroman respekt u svetu košarke.

Šta vi mislite, da li bi Željko Obradović posle svega trebalo da ostane u Partizanu? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Zoran Savić
WhatsApp Image 2025-11-27 at 18.59.41 (1).jpeg
obradovic.jpg
Željko Obradović i Ostoja Mijailović
panathinaikos-partizan-143264.JPG

Željko Obradović ostavka Izvor: Kurir.rs