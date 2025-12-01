Slušaj vest

Krivi su svi živi. Od uprave do igrača, preko novinara, ide sve i do politike. Svako ko izgovori, napiše bilo šta, odmah etiketa – krivac za odlazak Žoca, podržava Ostoju, igrače ili koga već ne.

Zaslepljenost činjenicom da Željko Obradović ne želi da ostane trener Partizana jer ne može da funkcioniše sa igračima pokazala je mnoge apsurde i između ostalog gde se nalazimo kao društvo.

Ne previše inteligentno prozivanje da branimo Ostoju Mijalovića – svakome ko zna da čita pada u vodu, kada vidi priču Gorana Grbovića od pre samo neki dan.

Postalo je nemoguće izneti svoj stav i argumente za isti, a da se ne prođe s etiketiranjem. Vrhunac ludila i besa zbog odlaska Obradovića.

Željku Obradoviću (i Zoranu Saviću) niko nije birao igrače. Jer je Željko Obradović verovatno poslednji trener koji bi to dozvolio. Lakovernost svakoj objavi na društvenim mrežama do toga da ćemo uskoro početi da verujemo da je možda i rukovodstvo Zvezde dovodilo igrače Obradoviću. Samo je to ostalo da još nije neko saznao.

Isti ovaj tim pred početak sezone delovao je svima kao ekipa za fajnal-for. Mnogo bolja od Zvezde, sa vrhunskim pojačanjima i zadržanim rosterom. Puklo je sve. Gde je puklo? U svlačionici. Nigde drugde nego tamo. I sada reći da su za to krivi trener i igrači vuče momentalnu etiketu – "vi ste Ostojini plaćenici", što napisa neki.

Evo, da "potvrdimo" – krivica Mijailovića je turneja u Australiji pred početak sezone. Ali, ako je zbog toga pukla svlačionica i došlo do situacije da se Željko i igrači ne mogu da pogledaju u oči od netrepeljivosti... Novi apsurd.

Nije je Obradović prvi trener kojem je pukla svlačionica, niti su ovi igrači prvi koji su patentirali nezadovoljstvo trenerom. Za Partizan bi bilo korisno da se vidi zašto je puklo na toj ključnoj relaciji. Da se čuje šta kaže trener, da se čuje šta kažu igrači. Ovako, svi oni ostavljaju prostor za spekulacije i to šteti najviše Partizanu.

Priča koja je građena pet godina može lako da se sruši, a to svakom iskrenom navijaču Partizana nije u interesu. Valjda im je cilj da pobede Bajern, Zvezdu i Virtus i vrate se tamo gde im je i mesto u gornji dom Evrolige.

