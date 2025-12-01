Slušaj vest

Dugo se Kori Džozef pominjao kao potencijalno pojačanje Partizana minulog leta, međutim, do saradnje nije došlo.

Dok traju FIBA "prozori", stiže vest koja odjekuje kao prava košarkaška bomba – prema informacijama portala "Athletik", Monako je na pragu dogovora sa iskusnim NBA plejmejkerom Korijem Džozefom.

Posle isteka ugovora sa Medžikom ostao je bez angažmana, a kako zainteresovanih klubova u NBA nije bilo ni na startu nove sezone, evropska scena pojavila se kao realna destinacija. Monako je, prema istim navodima, prvi ušao u konkretne pregovore.

Džozef je deo šampionske generacije Toronto Reptorsa koja je 2016. donela titulu u Kanadu, a vrhunac individualne forme dostigao je 2021. u Detroitu – tada je prosečno beležio 12 poena, 3,2 skoka, 5,5 asistencija i 1,2 ukradenu loptu.

