ČEKA SE POTPIS! Partizanova transfer želja će uskoro eksplodirati?
Dugo se Kori Džozef pominjao kao potencijalno pojačanje Partizana minulog leta, međutim, do saradnje nije došlo.
Dok traju FIBA "prozori", stiže vest koja odjekuje kao prava košarkaška bomba – prema informacijama portala "Athletik", Monako je na pragu dogovora sa iskusnim NBA plejmejkerom Korijem Džozefom.
Posle isteka ugovora sa Medžikom ostao je bez angažmana, a kako zainteresovanih klubova u NBA nije bilo ni na startu nove sezone, evropska scena pojavila se kao realna destinacija. Monako je, prema istim navodima, prvi ušao u konkretne pregovore.
Džozef je deo šampionske generacije Toronto Reptorsa koja je 2016. donela titulu u Kanadu, a vrhunac individualne forme dostigao je 2021. u Detroitu – tada je prosečno beležio 12 poena, 3,2 skoka, 5,5 asistencija i 1,2 ukradenu loptu.
