Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone u utakmici 14. kola Evrolige rezultatom 79:89.

Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda je tako doživela prvi poraz u Beogradu pod vođstvom Saše Obradovića i nastavila lošu seriju protiv Katalonaca na svom terenu.

Nakon ovog poraza Zvezda ima skor 9-5 i nalazi se trećem mestu na tabeli.

Isti skor imaju i Monako, Panatinaikos, Barselona i Valensija a koš razlika određuje trenutni poredak.

Screenshot_506.jpg
Tabela Evrolige Foto: Printskrin

Partizan je na 16 mestu sa skorom 5-9.

Isti skor imaju Pariz, Baskonija i Efes, a trenutni poredak takođe je odredila koš razlika.

Ne propustiteEvroligaMILAN TOMIĆ O POJAČANJIMA CRVENE ZVEZDE! Otvorio sve karte u jeku sezone!
Milan Tomić
EvroligaKEVIN PANTER NA UDARU NAVIJAČA: Delije spremile salvu uvreda za plejmejkera Barselone
Kevin Panter
KošarkaODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE? Letošnje pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana ide u Ameriku?
KK Crvena zvezda
EvroligaCRVENA ZVEZDA - BARSELONA! Zvezda se vraća!
Čima Moneke

Košarkaši Barselone izviždani na predstavljanju Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić