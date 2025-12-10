Slušaj vest

Crno-beli su se oglasili zbog informacije da je dogovorio dolazak Đoana Penjaroje na poziciju trenera.

Partizan je obavestio navijače i javnost da ugovor sa novim trenerom nije potpisan i da su svi u klubu fokusirani na utakmicu protiv Crvene zvezde u Evroligi koja je na programu u petak.

"Sve misli su usmerene na derbi protiv Crvene zvezde", glasi naslov saopštenja koje prenosimo u celosti.

- Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u KK Partizan Mozzart Bet su usmerene upravo na ovaj duel.

Parni valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i ovim putem apeluje na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za predstojeći derbi.

Sve raspoložive ulaznice za ovaj duel su rasprodate, interesovanje je ogromno, stoga se sa punim pravom veruje da će Beograd ovog petka ponovo biti košarkaška prestonica Evrope - navedeno je u saopštenju Partizana.

1/7 Vidi galeriju Mirko Ocokoljić - trener Partizana Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Podsetimo, u sredu, dva dana pre derbija, pojavila se informacija da će Penjaroja biti zvanično predstavljen kao novi trener crno-belih.

Partizan bi na večitom derbiju koji će biti odigran uz njegovo domaćinstvo u 15. kolu Evrolige trebalo da vodi Mirko Ocokoljić.

Bonus video: