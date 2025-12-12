“Zvezda je iznedila dosta. Već sam negde rekao da ima blagu prednost u odnosu na Partizan, jer ključeve od kase gde su pare drže domaći igrači”, rekao je Tanjević u emisiji "KIDA Show".

“Mislim da publika treba da ohladi i da se vrati onom pristupu podrške ekipi. To što je prednost Partizana igra pred svojom publikom, računajući da će se oni ponašati kao pre svih ovih događaja. Nije uvek ni prednost, jer to neki put je veliki tovar i za igrače da kad im slabo ide da odgovore i da kažu jao ne mogu da odgovorim ovim dragim ljudima što nas bodre", zaključio je proslavljeni stručnjak.