Mirko Ocokoljić je u kratkom periodu pokazao da Partizan u njegovim rukama ima pravog čoveka za klupu. Tri pobede, sve tri izborene na različite načine, ali sa jednim jakim pečatom - trenerskim.

Od trenutka kada je preuzeo ulogu prvog trenera, crno-beli su upisali tri pobede, ali važnije od samih rezultata jeste način na koji ekipa izgleda na terenu – sa jasnom idejom, energijom i verom u sopstveni kvalitet. I na "minus 16". To Partizan pre nije imao i kada bi kola krenula nizbrdo, povratka nije bilo.

Ocokoljić je uneo mir i stabilnost u tim, vratio jednostavnost u igru i jasno definisao uloge svakom igraču - to poslednje je evidentno.. Partizan pod njegovim vođstvom deluje organizovanije, čvršće i gladnije uspeha, što se najbolje vidi u pristupu svakoj utakmici.

Da li su tri pobede slučajnost? Ne. To je posledica rada, poverenja i odnosa koji je Ocokoljić izgradio sa igračima ne samo od kako je glavni trener, nego i u periodu kada je bio pomoćnik. On ne traži alibije, već rešenja, i upravo takav pristup daje rezultat u trenutku kada je Partizanu najpotrebnija stabilnost.

Zbog svega viđenog, Mirko Ocokoljić je pokazao da zaslužuje poverenje do kraja sezone. Eksperiment sa Penjarojom - bilo bi preopasno kockanje za Partizan. Španac ni po čemu nije bolji izbor od Ocokoljića.

Savršeno poznavanja time, vizija koju nam je pokazao i pozitivan impuls koji je uneo u ekipu dovoljni su razlozi da mu se pruži šansa da započeto i dovede do kraja. Partizan danas deluje kao tim na dobrom putu, a to je najveća preporuka za Ocokoljića da nastavi započeto.

Uz to, zna se emocija i veza Mirka i Partizana duga par decenije. Da, on je glavni trener.

