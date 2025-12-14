Slušaj vest

Španski stručnjak Đoan Penjaroja navodno je i dalje jedan od glavnih kandidata za klupu Partizana.

O tome je pisao i "Basket news", koji navodi da je sve spremno za dolazak Španca u Humsku.

Ne propustiteEvroligaSTRANCI PLASIRALI BOMBU! Ovo je novi trener Partizana - preokret u Humskoj?
Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju KK Partizan

Penjaroja je u svojoj bogatoj igračkoj i trenerskoj karijeri branio boje mnogih klubova, ali su svi ti timovi poreklom iz njegove domovine, Španiji - neverovatno!

Košarku je počeo da igra 1987. godine u ekipi Manrese, a karijeru je okončao u istom klubu 2003. Posle toga, Penjaroja je trenirao Andoru, Manresu, Burgos, Valensiju, Baskoniju, a poslednji angažman je imao na klupi Barselone.

Đoan Penjaroja Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial /Profimedia, Starsport

Za 28 godina koliko je aktivno u košarci, Penjaroja nije "makao" iz Španije, pa je pitanje kako bi se snašao u radu izvan pirinejskog poluostrva.

Kao igrač ima jedan osvojen trofej Kupa Kralja 1996. godine, dok je kao trener sa Burgosom osvojio FIBA kontinetalni kup 2021. i Ligu šampiona 2020. i 2021. godine.

Ne propustiteEvroligaSTRANCI PLASIRALI BOMBU! Ovo je novi trener Partizana - preokret u Humskoj?
Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju KK Partizan
EvroligaOSTOJA MIJAILOVIĆ SE OBRAĆA PRVI PUT NAKON ODLASKA ŽELJKA OBRADOVIĆA! Predsednik Partizana odgovara na pitanja novinara, evo kada je zakazana konferencija!
Ostoja Mijailović
EvroligaKADA NE POBEĐUJEŠ, PRIČA JE NAPISANA - KAŽU DA SI PRESTAR! Proslavljeni košarkaš i trener progovorio o Željkovom odlasku iz Partizana!
Željko Obradović
KošarkaŠAMAR! KREĆE NBA EVROPA - PARTIZAN I ZVEZDA PRECRTANI! Isplivali svi detalji: Za srpske klubove mesta nema, a tu su "velikani" košarke PSŽ i Mančester
NBA Evropa

BONUS VIDEO:

Ovako su Grobari dočekali igrače Partizana Izvor: Kurir