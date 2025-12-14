Slušaj vest

Španski stručnjak Đoan Penjaroja navodno je i dalje jedan od glavnih kandidata za klupu Partizana.

O tome je pisao i "Basket news", koji navodi da je sve spremno za dolazak Španca u Humsku.

Penjaroja je u svojoj bogatoj igračkoj i trenerskoj karijeri branio boje mnogih klubova, ali su svi ti timovi poreklom iz njegove domovine, Španiji - neverovatno!

Košarku je počeo da igra 1987. godine u ekipi Manrese, a karijeru je okončao u istom klubu 2003. Posle toga, Penjaroja je trenirao Andoru, Manresu, Burgos, Valensiju, Baskoniju, a poslednji angažman je imao na klupi Barselone.

Za 28 godina koliko je aktivno u košarci, Penjaroja nije "makao" iz Španije, pa je pitanje kako bi se snašao u radu izvan pirinejskog poluostrva.

Kao igrač ima jedan osvojen trofej Kupa Kralja 1996. godine, dok je kao trener sa Burgosom osvojio FIBA kontinetalni kup 2021. i Ligu šampiona 2020. i 2021. godine.

