Slušaj vest

Na konferenciji za medije KK Partizan javnosti su se obratili Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj koji su odgovarali na brojna goruća pitanja vezana za crno-bele.

Paspalj je otkrio da Mirko Ocokoljić nema nameru da ostane na klupi Partizana, a Mijailović je dobio pitanje da li će ga zameniti Đoan Penjaroja o kom se spekulisalo prethodnih dana.

Ne propustiteEvroligaPOZNATA SUDBINA MIRKA OCOKOLJIĆA NA KLUPI PARTIZANA! Žarko Paspalj se oglasio i sve otkrio!
Mirko Ocokoljić KK Partizan

- Mi u ovom trenutku ne menjamo ništa, nastavljamo da funkcionišemo ovako, kada budemo doneli stalnu odluku o novom treneru obavestićemo javnost - rekao je Ostoja Mijailović.

O čemu je još Ostoja Mijailović pričao možete pročitati OVDE.

Ne propustiteEvroligaKOLIKO DŽABARI PARKER KOŠTA PARTIZAN?! Ostoja Mijailović otkrio milionsku cifru od koje se vrti u glavi: "Ta dva ugovora..."
Džabari Parker u dresu Partizana
EvroligaKOLIKO JE NOVCA KK PARTIZAN POTROŠIO NA STRUČNI ŠTAB?! Ostoja Mijailović otkrio SVE DO DETALJA!
Ostoja Mijailović 13.jpg
KošarkaPASPALJ BRUTALNO UDARIO NA GROBARE! Sportski direktor Partizana žestoko osudio ponašanje na utakmici u Areni: Najsramotnija slika koju sam doživeo!
Žarko Paspalj i Ostoja Mijailović
KošarkaU TREĆEM RAZREDU JE POBEGAO IZ BOLNICE, IGRAO STONI TENIS PO CEO DAN, PA POSTAO LEGENDARNI KOŠARKAŠ! Životna ispovest Žarka Paspalja: "Bog me je kaznio..."
partizan-bayern-540996.JPG

 BONUS VIDEO:

Ovako su Grobari dočekali igrače Partizana Izvor: Kurir