Na konferenciji za medije KK Partizan javnosti su se obratili Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj koji su odgovarali na brojna goruća pitanja vezana za crno-bele.

Paspalj je otkrio da Mirko Ocokoljić nema nameru da ostane na klupi Partizana, a Mijailović je dobio pitanje da li će ga zameniti Đoan Penjaroja o kom se spekulisalo prethodnih dana.

- Mi u ovom trenutku ne menjamo ništa, nastavljamo da funkcionišemo ovako, kada budemo doneli stalnu odluku o novom treneru obavestićemo javnost - rekao je Ostoja Mijailović.

O čemu je još Ostoja Mijailović pričao možete pročitati OVDE.



BONUS VIDEO: