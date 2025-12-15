Ostoja Mijailović govorio je o Đoanu Penjaroji
OSTOJA MIJAILOVIĆ DOBIO PITANJE O ĐOANU PENJAROJI! Prvi čovek Partizana se oglasio o španskom treneru i njegovom dolasku u Beograd: "U ovom trenutku..."
Na konferenciji za medije KK Partizan javnosti su se obratili Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj koji su odgovarali na brojna goruća pitanja vezana za crno-bele.
Paspalj je otkrio da Mirko Ocokoljić nema nameru da ostane na klupi Partizana, a Mijailović je dobio pitanje da li će ga zameniti Đoan Penjaroja o kom se spekulisalo prethodnih dana.
- Mi u ovom trenutku ne menjamo ništa, nastavljamo da funkcionišemo ovako, kada budemo doneli stalnu odluku o novom treneru obavestićemo javnost - rekao je Ostoja Mijailović.
