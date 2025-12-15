Slušaj vest

KK Partizan definitivno će promeniti trenera.

Na konferenciji za medije to je javnosti otkrio sportski direktor crno-belih, Žarko Paspalj, koji je dobio pitanje da li Mirko Ocokoljić zaslužuje da dobije šansu, a zatim je odgovorio sledeće:

- Mislim da njegovi afiniteti nisu da želi da ostane prvi trener, dobili smo četiri utakmice, nadam se da ćemo još četiri. Ogromna zahvalnost prema njemu što je uzeo tim kada nije bilo drugih rešenja. Vodiće do daljnjeg utakmice, a mi razmišljamo ko je taj da preuzme tu ulogu - istakao je Paspalj.

Ko će biti novi trener Partizana nije poznato, ali se uskoro očekuje odgovor i na ovo pitanje.

Što se tiče same konferencije za medije Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj govorili su o brojnim zanimljivim temama, a više informacija možete pronaći na sledećim linkovima:

 Šta vi mislite, da li je Mirko Ocokoljić trebalo da ostane na klupi Partizana? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Da li je Mirko Ocokoljić trebalo da ostane na klupi Partizana?

