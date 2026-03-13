Slušaj vest

Posle meča na konferenciji za medije govorio je trener Zvezde Saša Obradović:

1/13 Vidi galeriju Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Pre svega čestitam i jednom i drugom timu. Videli smo tipičnu plejof utakmicu, tešku od prvog minuta do kraja. Srećni smo što smo im prekinuli pobednički niz. Ali, mnogo je važnije što smo pobedili i nadamo se da ćemo nastaviti.

- Dobro je da mi nismo samo Batler i Nvora, već možemo da se oslonimo na veliki broj igrača i da pobeđujemo na razne načine. Utakmica je tako išla, praktično je ovo sad što imamo "poremećaj" hemije, treba da uvodimo Takera malo u igru. Fale mu noge da bi bio kontinuitet u igri. Pričajući o celoj utakmici, podigli smo nivo odbrane u tom nekom drugom poluvremenu i to nam je davalo neke lake poene. Mi smo takva ekipa i ako energetski uđemo u bilo koju utakmicu na visoki nivo imamo šanse protiv svakog. Mi to znamo, malo smo izgubili taj neki ritam u odnosu na Kupu, pola ekipe je treniralo, pola nije. Sve to znači u nastavku takmičenja, svaka pobeda je važna, ali lep je osećaj pobediti šampiona Evrope i posle toliko pobeda. I u toku utakmice je bilo dosta gore-dole faza, naći način da pobedimo, sasvim zasluženo naravno. Eto, opet uzećemo iskustvo iz ove utakmice kao način na koji treba da igramo.

Šta je to presudno bilo drugčaije u odnosu na Bajern i da li je možda glavna promena za finiš utakmice bilo to da Batler ima loptu u rukama?

- Dobro, Batler ima poene u rukama, veruje mu i tim i ja. Na razne načine može da daje poene, samo jedna stvar energetski nismo ušli sa Bajernom. Uvek ću to da kažem, ako je ova bila odbrambeno dobijena utakmica, to nije bio slučaj sa Bajernom. Dve potpuno različite utakmice, nažalost, može da košta taj Bajern. Ali, ova utakmica vraća samopouzdanje.

Lakše što niste favorit?

- Mislim da favorit ili ne, mi smo imali veliki pritisak zbog kiksa u prethodnom kolu. Tih nekih faza u prošlosti, nalazili smo način, protiv Barselone, Žalgiris, nalazili smo način da se vratimo što odaje poseban kvalitet ekipi.

Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium

- Više bih voleo da još neko ima asistenciju, ali Kodi je odigrao zrelo i pametno, nije vodio računa u samoj organizaciji i u targetiranju igrača koje smo želeli da napadamo. Falilo mu je dva skoka za tripl-dabl, zaslužio je to. Opet je pokazao da je jedan od naših ključnih igrača u oba pravca. Drago mi je zbog njega, eto, što kaže ova utakmica je pokazala da smo se držali. On je taj glavni igrač koji je okupljao ekipu, videlo se to u svakom momentu i pokazao je liderske sposobnosti u ovoj utakmici.

Energija... Na koji način vi vraćate energiju ekipi posle takvog poraza od Bajerna?

- Svesni smo bili svi, nema tu šta. Nismo odigrali dobro, moraju stvari da se promene, protiv Kluža je bilo drugačije, moram da istaknemo sve igrače koji su igrali i one koji nisu da su bili u dobroj atmosferi. To se prenelo i na svaki trening koji smo imali. Imaš vremena da se fizički oporaviš i da se pripremiš, što nije slučaj u toku sezone. Bitno je što nalazimo ritam zajedno.

Kakvo je stanje Kalinića i Kartera?

- Zašto Kalinića? Ništa... Sve je okej. Fale mu noge, vidi se to da nema brzinu. Ušao je u tu neku fazu posle treninga, očekujemo da se diže. Svaka utakmica je važna, a nama je svaka utakmica važna da pobedimo. Od svake utakmice da li Evrolige, da li ABA liga, zavisimo i bitno nam je da igramo dobro. Ali, vidi se da će biti u budućnosti dobro pojačanje.

Navijači Zvezde napunili Arenu na meču sa Fenerbahčeom Izvor: Kurir

Kažu da Zvezda nema timsku igru, ali, ona je u četiri najbolje ekipe po broju asistencija?

- Sad kad treba da govorim o svim mojim prilagođavanjima i profilima u ekipi, otkrio bih nešto što protivnici ne treba da znaju. Mislim da sam se prilagodio, da li su to prosti sistemi ili su neki kontinuirane kretnje, sasvim je nebitno. Ako smo energetski došli i igramo našu igru, pogotovo u odbrani, šanse su protiv svakoga velike do kraja prvenstva. Ova ekipa ima dobar karakter, moramo na konstantnosti u igri i rezultati da radimo. Očigledno je da nam neke pauze prave problem i s obzirom na Evroligu koja je nepredvidiva, što se vidi u odnosu na sve rezultate. Dobili su potvrdu, Bajern, Efes i ostale ekipe koje su izgubile. U tome je čar, ako bih merio, ova Evroliga je verovatno najjača po svemu.

Kako da gledamo na četvrtu četvrtinu, napravili su seriju 11:1, a onda ste pokazali posebnu energiju. Na kraju ste tom energijom došli do pobede

- Eto, tu leži odgovor. Ovo što je bilo pre toga, ako nisu kontinuirani kretnje, znamo šta je dalo lake poene. Pričamo o jakoj odbrani, naravno da je teško igrati kontinuirano sve utakmice. Znamo put, posvećeni smo tome, verujem da ćemo nastaviti ovakav niz.

BONUS VIDEO: