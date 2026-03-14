Slušaj vest

Crveno-beli su odigrali maestralno drugo poluvreme, posebno su briljirali u odbrani i drugi put ove sezone srušili su turski klub.

Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26

Evroligu je ponovo zaigrao i Tajson Karter, koji je zbog zdravstvenih problema pauzirao još od susreta protiv Fenerbahčea u Turskoj. I, upravo je Karter dospeo u centar pažnje javnosti zbog jednog detalja koji je nosio na dresu. O čemu se zapravo radi?

Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karter je nosio jedan uređaj sa nazivom "GPS Performance Tracker" koji služi za praćenje učinka igrača.

Ovaj uređaj meri brzinu, distancu i poziciju na terenu, detektuje nagla ubrzanja i kočenja (G-sila), meri rotaciju tela i promene smera i pomaže u određivanju orijentacije u prostoru. Glavni cilj mu je prevencija povreda i već je zastupljen u svetu košarke i sporta, a sada je stigao i u Srbiju.

"GPS Performance Tracker" pomaže trenerima da vide trenutno stanje igrača u toku same utakmice, te da reaguju i izvedu ga iz igre ako je on probio svoje realne fizičke mogućnosti.

Nema dileme da će ovaj uređaj puno značiti, a isto tako će i Tajson Karter biti veoma važan šraf u igri Zvezde za nastavak sezone, o čemu je govorio i Saša Obradović.

- Fale mu noge, vidi se to. Ušao je u trening, njemu je svaka utakmica važna, ali je i njemu, pa je teško da se probaju neke nove stvari. Bitno nam je da igramo dobro, ali se vidi da će biti u budućnosti dobro pojačanje - istakao je Obradović.

Da li vi podržavate upliv tehnologije u sport i ovakve uređaje? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: