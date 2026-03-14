ŠTA JE TO TAJSON KARTER NOSIO NA DRESU TOKOM MEČA ZVEZDE I FENERBAHČEA?! Čitava Srbija ostala u čudu - evo o čemu se radi!
Veliku pobedu ostvarili su košarkaši Crvene zvezde u meču 31. kola Evrolige protiv Fenerbahčea (79:73).
Crveno-beli su odigrali maestralno drugo poluvreme, posebno su briljirali u odbrani i drugi put ove sezone srušili su turski klub.
Evroligu je ponovo zaigrao i Tajson Karter, koji je zbog zdravstvenih problema pauzirao još od susreta protiv Fenerbahčea u Turskoj. I, upravo je Karter dospeo u centar pažnje javnosti zbog jednog detalja koji je nosio na dresu. O čemu se zapravo radi?
Karter je nosio jedan uređaj sa nazivom "GPS Performance Tracker" koji služi za praćenje učinka igrača.
Ovaj uređaj meri brzinu, distancu i poziciju na terenu, detektuje nagla ubrzanja i kočenja (G-sila), meri rotaciju tela i promene smera i pomaže u određivanju orijentacije u prostoru. Glavni cilj mu je prevencija povreda i već je zastupljen u svetu košarke i sporta, a sada je stigao i u Srbiju.
"GPS Performance Tracker" pomaže trenerima da vide trenutno stanje igrača u toku same utakmice, te da reaguju i izvedu ga iz igre ako je on probio svoje realne fizičke mogućnosti.
Nema dileme da će ovaj uređaj puno značiti, a isto tako će i Tajson Karter biti veoma važan šraf u igri Zvezde za nastavak sezone, o čemu je govorio i Saša Obradović.
- Fale mu noge, vidi se to. Ušao je u trening, njemu je svaka utakmica važna, ali je i njemu, pa je teško da se probaju neke nove stvari. Bitno nam je da igramo dobro, ali se vidi da će biti u budućnosti dobro pojačanje - istakao je Obradović.
