Luka Vildoza za kratko vreme u Crvenoj zvezdi osvojio je srca navijača, a, kako sam navodi, bivši klub i dalje prati.

Vildoza je dao opširan intervju za Meridian sport, u kom se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Kada je spomenuo Crvenu zvezdu i njene šanse da se nađe na Fajnal-foru Evrolige ove sezone - sočno je opsovao, pa poslao poruku koja odzvanja među navijačima.

- Ponoviću isto: ako Zvezda ne zaj..e, biće na Fajnal-foru! Ali, mora da se uozbilji. Zvezda može da igra odlično protiv najboljih timova, a može da se opusti kada igra protiv slabijih. Imaju roster, kvalitet, hemiju i navijače. Mislim da će uspeti - rekao je Vildoza, pa otkrio da se prilično iznervirao kada je gledao meč Zvezde i Bajerna:

- Poludeo sam dok sam gledao (Bajern). Pobesneo. Nisam razumeo. Ne kažem da bih ja bolje, imaju sjajne igrače. Talenat Džordana (Nvore), Kodija (Milera-Mekintajera), Čime (Monekea) stvara sjajnu sezonu. Ali, nekada se muče. Mislim da će uspeti, a protiv Zvezde u plej-ofu, svima će biti teško.

Govorio je Vildoza i o Partizanu.

- Partizan igra dobro u poslednje vreme, posebno od kada se Karlik Džons vratio. On je izvanredan, kako kontroliše igru, pogađa… Čini sve oko sebe boljima. Od njegovog povratka, ritam ekipe je bolji. Plus, čini mi se da Partizan igra mnogo bolje u gostima. Svi znaju razloge, ne moram da objašnjavam. Verovatno se igrači osećaju bolje kad nemaju sav taj pritisak. Zbog svega toga su počeli da igraju dobro uz inače odličan roster.

Zatim se osvrnuo i na Džabarija Parkera.

- Mnogo je to teško. Pritisak je uvek prisutan. Znaš da moraš da pobediš. Ako pobediš – dobro je. Ako izgubiš – kriza je. I sa tim moraš da se izboriš. Kad sam bio u Crvenoj zvezdi, pobeđivali smo. Na kraju jesmo izgubili nekoliko glupih utakmica koje nismo smeli, zbog čega nismo ušli u plej-of. To me na neki način i dalje boli – kako nismo došli do plej-ofa sa onakvim timom? Jednostavno, mentalno moraš da budeš na pravom mestu. Ako nisi… Evo, pogledajte šta se dešava sa Partizanom. Sa Džabarijem Parkerom. Objasni ti meni kako toliko dobar, NBA igrač, nije mogao da se pronađe. Sve je u glavi i ja to razumem.

Otkrio je i zbog čega je izabrao da ode u Panatinaikos svojovremeno.

- Ne sećam se da je bilo pregovora. Ja sam stvarno želeo da ostanem, ali je ponuda Panatinaikosa bila atraktivna. Ne pričam o novcu, jer ne igram zbog toga košarku. Pana je pravila projekat gde je rečeno da vlasnik ima velike ambicije, da će dovesti sjajne igrače i da će se boriti za najviše domete. Panatinaikos je istorijski klub, kako da kažem ne? Na kraju... Možete da kažete šta hoćete, ali ja sam napravio dobar izbor. Osvojio sam Evroligu, što mi je bio cilj od kada sam počeo da igram košarku. Ne bunim se.

Imao je samo reči hvale za kontroverznog Dimitrisa Janakopulosa.

- Mnogo više mi je samopouzdanja ulivao vlasnik Panatinaikosa nego trener. Ali, dobro, to je posao. Ko igra, mora da igra bolje. Svi žele pobede. Mnogo cenim Janakopulosa. Kažu ’lud je’ ali on je pametan, zna šta radi, poštuje igrače i na kraju uradi svoj deo, pa moraš i ti. U Panatinaikosu je tvoj posao da pobeđuješ.

