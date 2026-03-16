Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Dubaija odigraće svoj evroligaški meč u utorak od 20 časova u Beogradskoj Areni, a pred ovaj susret crno-beli su poniženi na jedan način.

I pored toga što je Partizan popravio formu i vezao tri pobede, kao i što igra pred domaćom publikom protiv tima koji je svaki put pobedio u Beogradu, crno-beli imaju ulogu autsajdera na ovom meču.

Partizan - Dubai, ABA liga 2025/26

Kladionice su objavile kvote i sve ovo su bacile u drugi plan - podatak iz rubrike verovali ili ne glasi da je Dubai veliki favorit u Areni.

Kvota na pobedu Dubaija varira od kladionice do kladionice, ali iznosi između 1,5 i 1,6, dok je kvota na trijumf Partizana od 2,35, pa čak do 2,55!

Da li će Partizan uspeti da sruši prognoze kladionica i slavi u ovom meču, ostaje da se vidi. Šta vi mislite, ko će dobiti ovu utakmicu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: