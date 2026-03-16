DA LI JE OVO REALNO - PARTIZAN PONIŽEN PRED NOVI MEČ U EVROLIGI! Ko je ovo očekivao?! Crno-beli pobeđuju, ali ni to ne vredi - isplivao neverovatan podatak!
Košarkaši Partizana i Dubaija odigraće svoj evroligaški meč u utorak od 20 časova u Beogradskoj Areni, a pred ovaj susret crno-beli su poniženi na jedan način.
I pored toga što je Partizan popravio formu i vezao tri pobede, kao i što igra pred domaćom publikom protiv tima koji je svaki put pobedio u Beogradu, crno-beli imaju ulogu autsajdera na ovom meču.
Kladionice su objavile kvote i sve ovo su bacile u drugi plan - podatak iz rubrike verovali ili ne glasi da je Dubai veliki favorit u Areni.
Kvota na pobedu Dubaija varira od kladionice do kladionice, ali iznosi između 1,5 i 1,6, dok je kvota na trijumf Partizana od 2,35, pa čak do 2,55!
Da li će Partizan uspeti da sruši prognoze kladionica i slavi u ovom meču, ostaje da se vidi. Šta vi mislite, ko će dobiti ovu utakmicu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
