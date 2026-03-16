Košarkaši Partizana u utorak od 20 časova dočekaće Dubai u Beogradskoj Areni, a očekivanja pred ovaj susret izneo je Šejk Milton.

- Osećam se dobro. Omiljeni deo mi je kada mogu da izađem da igram i da se takmičim. Da igram pred navijačima, pokušavam da uživam i da dam sve od sebe - počeo je priču Milton, pa dodao:

- Osećam se kao da nisam bio toliko povređen u karijeri, ne znam. To je teško. Moram da "sazrim" i fizički i da razumem svoje telo. Treba se dati u rad i da vidimo kako će to da napreduje.

Dotakao se i ekipe Dubaija.

- Pobedili su šest utakmica u Evroligi, odigrali su dobro protiv Zvezde. Znamo da su u dobrom ofanzivnom ritmu, za nas je važno da izađemo i u odbrani budemo dobri, da odradimo naš plan. Moramo da igramo kao tim, ako uspemo to, imamo šanse da pobedimo.

Šejk Milton se našao u neprijatnoj situaciji kada nije mogao da se vrati za Beograd iz Dubaija u trenutku kada je rat na Bliskom istoku počeo. Setio se i te situacije.

- Da, to je bilo ludo. Osećao sam se bezbedno tokom većeg vremena, čuješ i vidiš stvari, ali osećao sam se zajedno. Teško je bilo samo bukirati letove da odeš, mnogo je bilo otkazano. To je bilo najgore, što si zaglavljen i što sam čekao. Bilo je ludo, hteli smo na kratki odmor. Bio sam dobro, drago mi je što sam se vratio.

Uz njega, u Dubaiju su se u tom trenutku našli i Dvejn Vašington i Dilan Osetkovski, ali kako Milton kaže - on ih nije video.

- Nisam video Vašingtona ni Dilana dok nismo odlazili. Bili smo daleko jedni od drugih. Što se tiče treninga, uspeo sam da dižem tegove, radim kardio.

Za kraj, osvrnuo se i na nadimak koji je dobio - Milutin.

- Da, čuo sam. To je srpsko ime? Okej, ići ću s njim onda - zaključio je Šejk Milton.

