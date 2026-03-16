Košarkaši Partizana u utorak od 20 časova igraju meč protv Dubaija u Evroligi, a Dilan Osetkovski govorio je za medije pred ovaj duel.

On ne krije da je iza njega težak period usled ponovne suspenzije.

- Ovo je rolerkoster sezona za mene, ali i za sve navijače Partizana. Možemo da pričamo o padovima i usponima, ali je važno je nastaviti sa napornim radom svakog dana, u teretani, posle treninga, trudim se da budem najbolja verzija sebe. Želim da nastavim da pomažem timu i da budem na raspolaganju u ključnom delu sezone i da pokušamo da ostvarimo uspehe - rekao je Osetkovski, pa dodao:

- Mislim da svake godine, ove, ili prošle, kao što će biti i sledeće, suočiću se sa brojnim mentalnim izazovima, kao i svaki čovek u životu. Stvar je u tome da odgovorite na te stvari na pravi način i da ne odustanete.

Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Smatra da je Dubai u odličnoj formi.

- Dubai ima šest pobeda u nizu u Evroligi, imaju dobar tim, dobre igrače, igraju dobro i biće pravi test za nas, kao i pred duele u ABA ligi u plej-ofu. Igramo pred našim navijačima, potrudićemo se da odigramo najbolje što umemo i da pokušamo da pobedimo.

Osvrnuo se i na situaciju u kojoj se zatekao "zarobljen" u Dubaiju.

- Bilo je prilično nerealno. Nikad nisam iskusio tako nešto, jer nisam igrao u Izraelu ili u nekim zemljama gde je bio rat. Naravno da osetiš strah, da čuješ neke stvari, osetiš ih ili vidiš. Osetio sam na kratko samo mali deo stvari koje neki ljudi prolaze i kada sam se vratio shvatio sam da je potrebno videti širu sliku i ništa ne uzimati zdravo za gotovo. Ima mnogo važnijih stvari u životu i to što mi se desilo je dobar podsetnik.

Za kraj, imao je jasnu želju pred nastavak sezone.

- Najvažnije mi je da ostanem zdrav, to je najbitnije - zaključio je Osetkovski.

