Slušaj vest

Olimpijakos je ligaški deo sezone u Evroligi završio na prvoj poziciji, pa sada sa nestrpljenjem čeka rasplet u plej-inu, pošto će im protivnik biti ekipa koja se u petak domogne osme pozicije na tabeli.

U prethodnim sezonama Olimpijakos je bez većih problema uspevao da izbori plasman na Fajnal for. Ove sezone pokušaće to da učine peti uzastopni put.

O izazovima koji ih očekuju u završnici Evrolige govorio je centar ekipe iz Pireja, Nikola Milutinov.

1/8 Vidi galeriju Nikola Milutinov

"Mogu da govorim za sebe, uopšte ne osećam nikakav pritisak. Znam zahteve, ali radimo za ovo cele godine. Znojimo se svakodnevno na treningu, bez porodica. Najvažnije je da budemo spremni za ključne utakmice. Što se mene tiče, sada ne osećam nikakav pritisak", rekao je srpski košarkaš.

Milutinov je bio najbolji skakač regularnog dela sezone.

"Skok je nešto što zaista voleim u košarci. Volim da uhvatim skok. Čast je i srećan sam što sam uspeo da budem najbolji skakač. Ali to je samo mala satisfakcija za mene, važnije stvari stižu", kaže Milutinov.