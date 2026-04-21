Rukovodstvo košarkaške Evrolige saopštilo je da su rasprodate sve karte za ovogodišnji Fajnal For koji će se održati od 22. do 24. maja u Atini.

Kako se navodi, poslednji kontigent karata pušten je danas i u kratkom roku je rasprodat.

Fenerbahče - Evroliga titula Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Starsport, FADEL SENNA / AFP / Profimedia

U četvrtfinalu Evrolige igraće Real Madrid-Hapoel Tel Aviv, Fenerbahče-Žalgiris, Valensija-pobenik meča Panatinaikos-Monako i Olimpijakos protiv pobednika plej-ina.

