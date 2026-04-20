UTAKMICA ZA INFARKT! Ovako je Zvezda srušila Barselonu u srcu Katalonije! Ako je suditi po tradiciji, crveno-beli nemaju šta da traže u Blaugrani? (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.45 gostuju Barseloni u plej-in okršaju za dalji plasman među osam najboljih u Evroligi.
Ukoliko Zvezda savlada Barselonu, čeka je poraženi iz duela Panatinaikos - Monako, u direktnom okršaju za mesto u TOP 8 fazi.
Barselona - Crvena zvezda
Zvezda je, ako gledamo tradiciju okršaja u Blaugrani već otpisana, pošto klub sa Malog Kalemegdana ima samo jednu pobedu i čak 10 poraza u Španiji protiv Barse.
Jedini trijumf u Blaugrani Zvezda je upisala 27. decembra 2024. godine (77:74), kada je trojkom iz ćoška, u poslednjim sekundama utakmice, Dejan Davidovac srušio Barsu na njenom parketu.
