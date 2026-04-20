Mnogo se priča o potencijalnim transfer bombama Partizana i Crvene zvezde na leto...

Češki košarkaš i bivši as Partizana Jan Veseli, govorio je na tu temu u razgovoru za "Meridian sport".

Jan Veseli Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veseli, kao i Bogdan Bogdanović, pominju se kao potencijalna pojačanja crno-belih na leto, ali Čeh i dalje stoji čvrsto na zemlji i sav fokus mu je na završnici sezone sa Barselonom:

- Sada to ne utiče na mene. Fokusiran sam na sezonu, da se završi kako treba, da izguramo što dalje. Posle ćemo videti. To se ili dešava u januaru-februaru, ili na kraju sezone. Sada je plej-in, plej-of... Nije vreme. Svašta se piše. I moji me pitaju ko dolazi u Barselonu, ko u Partizan. Dok ne bude na zvaničnom profilu - ništa nije sigurno. Za Bogdana znam šta oseća, meni je isto želja kao navijaču da ga vidim u Partizanu. Da li je realno sada ili za neku godinu, ne znam. Ne želim ni da ulazim u to - rekao je Veseli.

Češkog košarkaša u utorak u Blaugrani čeka okršaj sa Crvenom zvezdom od 20.45 u plej-inu Evrolige.

