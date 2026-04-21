Trener košarkaša Valensije Pedro Martinez proglašen je za najboljeg trenera sezone u Evroligi, osvojivši nagradu "Aleksandar Gomeljski" nakon što je predvodio Valensiju do drugog mesta u regularnom delu takmičenja.

Martinez je u svojoj prvoj kompletnoj sezoni u Evroligi sa Valensijom ostvario skor 25/13, uz najefikasniji napad u ligi sa prosekom od 90,9 poena po utakmici. Za nagradu su glasali treneri evroligaških timova, a španski stručnjak dobio je najviše glasova.

Drugo mesto u izboru zauzeo je Tomas Masiulis iz Žalgirisa, treći je bio Jorgos Barcokas iz Olimpijakosa, dok je četvrti završio prošlosezonski laureat Šarunas Jasikevičius iz Fenerbahčea.

Nagrada nosi ime po legendarnom treneru Aleksandru Gomeljskom, koji je sa Rigom osvojio prvu titulu prvaka Evrope 1958. godine, a kasnije beležio uspehe i sa CSKA iz Moskve, kao i sa reprezentacijom Sovjetskog Saveza.

Ovo je prvi put da trener Valensije osvaja ovo priznanje, a Martines je postao četvrti španski stručnjak kome je to pošlo za rukom, posle Ćus Matea, Pabla Lasa i Ćavija Paskala.

Iako je sezonu započeo sa problemima zbog povreda i skorom 2/3, njegov tim je ubrzo pronašao formu i ostvario niz od osam pobeda u devet utakmica, uključujući trijumfe na teškim gostovanjima kod Olimpijakosa, Panatinaikosa i Crvene zvezde.

Valensija je sezonu završila kao jedna od najuspešnijih ekipa u više statističkih kategorija, bila je druga po broju pogođenih trojki, skokova i blokada, treća po asistencijama i ofanzivnim skokovima, te četvrta po broju ukradenih lopti.

Martines je tako postao 14. različiti dobitnik ovog priznanja. Rekorderi su Željko Obradović i Bartzokas sa po tri nagrade, dok su po dve osvajali Etore Mesina, Dimitris Itudis i Laso.

Kurir sport / Beta

