Slušaj vest

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov okončao je regularni deo evroligaške sezone kao najbolji strelac takmičenja, što nije bilo dovoljno asu Panatinaikosa Kendriku Nanu da pruži ruku ljutom rivalu, već je na sve načine pokušao da ga diskredituje, dajući veliku ulogu sudijskoj pomoći u svemu tome.

Vezenkov je po broju prosečnih poena na evroligaškoj utakmici najdominantniji košarkaš u Evroligi, nedovoljno za Nana koji stvari posmatra drugačije od ostalih.

"Svi dominantni bekovi rade mnogo više. Srećom, njegov tim je prvi i on igra sjajno bez da mora previše da radi. Takođe dobija ogromnu pomoć od 'narandžastih', svaka mu čast. Mislim da nikada u životu nije video udvajanje", rekao je Nan u izjavi za "Basketnews", otvorivši novog poglavlje rivalstva sa najboljim igračem Olimpijakosa.

Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Za razliku od Olimpijakosa, koji će rivala dobiti tek u petak uveče kada se završi dogiravanje, Panatinaikos već večeras izlazi na teren gde će u duelu protiv Monaka na domaćem terenu pokušati da izbori četvrtfinalne duele protiv Valensije.

Kurir sport / Sportske.netNe propustite

EvroligaOVI IGRAČI VLADAJU EVROLIGOM! Kodi Miler-Mekintajer u odabranom društvu - as Crvene zvezde predvodi jednu listu!
Kodi Miler-Mekintajer
EvroligaVEZENKOV I POSLE SKORO 10 GODINA LJUT: Pešiću neću ni da se javim
Saša Vezenkov
EvroligaZASLUŽENO: Saša Vezenkov MVP Evrolige u januaru
Saša Vezenkov
KošarkaPOTUKAO SE SA KOŠARKAŠEM CRVENO-BELIH, PA MU ISEKLI KOČNICE! Nakon sukoba na utakmici proživeo dramu, pa se oglasio
Saša Vezenkov
EvroligaSAŠA VEZENKOV SUSPENDOVAN! Ovo je razlog!
Saša Vezenkov

Trinkijeri na srpskom viče na Vezenkova  Izvor: EUroleauge tv