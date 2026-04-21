Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov okončao je regularni deo evroligaške sezone kao najbolji strelac takmičenja, što nije bilo dovoljno asu Panatinaikosa Kendriku Nanu da pruži ruku ljutom rivalu, već je na sve načine pokušao da ga diskredituje, dajući veliku ulogu sudijskoj pomoći u svemu tome.

Vezenkov je po broju prosečnih poena na evroligaškoj utakmici najdominantniji košarkaš u Evroligi, nedovoljno za Nana koji stvari posmatra drugačije od ostalih.

"Svi dominantni bekovi rade mnogo više. Srećom, njegov tim je prvi i on igra sjajno bez da mora previše da radi. Takođe dobija ogromnu pomoć od 'narandžastih', svaka mu čast. Mislim da nikada u životu nije video udvajanje", rekao je Nan u izjavi za "Basketnews", otvorivši novog poglavlje rivalstva sa najboljim igračem Olimpijakosa.

Za razliku od Olimpijakosa, koji će rivala dobiti tek u petak uveče kada se završi dogiravanje, Panatinaikos već večeras izlazi na teren gde će u duelu protiv Monaka na domaćem terenu pokušati da izbori četvrtfinalne duele protiv Valensije.

