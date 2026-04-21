Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone sa 72:80 u prvoj rundi plej-ina, čime su završili takmičenje u Evroligi za ovu sezonu.

Trener crveno-belog tima Saša Obradović kratko je prokomentarisao meč.

"Bolji tim ide u narednu rundu. Zaslužili su ovo. Bili su bolji, znali su bolje od nas kako da igraju ovu utakmicu i čestitam im", rekao je Obradović.

panathinaikos-crvena zvezda20910.JPG
Pedro Martinez i Saša Obradović
pehar-dado01.jpg

Povreda Džoel Bolomboj Izvor: Arena 1 Premium