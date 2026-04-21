Slaba partija Zvezde u Barseloni.
DEBAKL ZVEZDE ZA KRAJ SEZONE U EVROLIGI: Ovo su prve reči Obradovića posle bolnog poraza od Barselone
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone sa 72:80 u prvoj rundi plej-ina, čime su završili takmičenje u Evroligi za ovu sezonu.
Trener crveno-belog tima Saša Obradović kratko je prokomentarisao meč.
"Bolji tim ide u narednu rundu. Zaslužili su ovo. Bili su bolji, znali su bolje od nas kako da igraju ovu utakmicu i čestitam im", rekao je Obradović.
