Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom

Košarkaš ParizaNadir Hifi oborio je rekord Evrolige po broju poena u jednoj sezoni.

Iako košarkaši Pariza baš i nemaju najbolju sezonu, pogotovo ako je poredimo sa prošlom, Nadir Hifi može da kaže da na ličnom planu ima najbolju moguću.

Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs

On je ove sezone postigao 699 poena i postao najbolji strelac Evrolige u jednoj sezoni. Niko nikada nije toliko postigao u jednoj sezoni kao što je Hifi uspeo.

Hifi je prosečno imao 18,9 poena uz 2,3 skoka i 3,8 asistencija na 37 odigranih utakmica, dakle, propustio je samo jednu.

Prošle sezone su Kendrik Nan i Karsen Edvards imali 696 poena i Nan je uspeo sa 33, a Edvards sa 34 odigrane utakmice.

