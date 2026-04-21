Velikan želi igrača koji je odavno Zvezdin pik?
CRVENA ZVEZDA SE NAMERAČILA NA POJAČANJE ZA NAREDNU SEZONE, ALI NIJE JEDINA! Potencijalni dolazak u Beograd je sada komplikovaniji!
Činilo se da je Crvena zvezda pronašla idealno rešenje za poziciju plejmejkera u narednoj sezoni, međutim, stvari su se dodatno iskomplikovale...
Trent Forest, aktuelni košarkaš Baskonije, skrenuo je pažnju na sebe odličnim partijama u dresu kluba iz Vitorije.
Trent Forest
Turski novinar Jagiz Sabunčoglu, otkrio je da bi Forest od naredne sezone mogao da obuče dres slavnog Fenerbahčea, što u potpunosti kvari planove Crvene zvezde.
Da li će Kodi Miler Mekintajer ostati u Crvenoj zvezdi ili ne - još uvek je misterija, a Forest je navodno projektovan kao zamena za Amerikanca.
Forest je ove sezone u Evroligi imao učinak od 10,9 poena, 2,8 skokova i 4,4 asistencije u proseku.
