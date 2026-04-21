Košarkaši Panatinaikosa plasirali su se u četvrtfinale Evrolige, gde će igrati protiv Valensije.

Panatinaikos je u Atini savladao Monako sa 87:79 (23:14, 26:20, 17:23, 21:22).

Evroliga 2025/26

Monako će za plasman u četvrtfinale plej-ofa dočekati pobednika meča Barselona - Crvena zvezda.

Panatinaikos je kontrolisao ceo tok utakmice protiv Monaka koji je došao sa samo osam igrača.

Panatinaikos neće imati prednost domaćeg terena protiv Valensije.

Ti Džej Šorts je bio najefikasniji sa 21 poenom, Farid je dodao 13, a Rogavopulos 11 poena.

Kod Monaka Majk Džejms je postigao 25 poena, a Dijalo 12.

