Košarkaški klub Crvena zvezda raskinuo je saradnju sa Milanom Minićem, prvim pomoćnikom Saše Obradovića, prenose beogradski mediji.

Milan Minić je 2018. godine bio član stručnog štaba Košarkaškog kluba Partizan dok je crno-bele sa klupe predvodio Nenad Čanak, a tokom karijere je sarađivao sa velikim imenima srpske košarke Željkom Obradovićem, Dušanom Ivkovićem, Duškom Vujoševićem, Svetislavom Pešićem i Aleksandrom Đorđevićem.

Kao deo stručnog štaba nacionalne selekcije učestvovao je u osvajanju svetske titule 1998. godine, kao i srebrne medalje 2014. godine. Bio je deo reprezentacije koja je na Evropskom prvenstvu stizala do zlatne medalje 1995. i 2001. godine, kao i olimpijskog srebra 2016. godine.

Za sada nisu poznati razlozi zbog kojih je došlo do razlaza između Crvene zvezde i Milana Minića i to neposredno pred duel crveno-belih sa španskom Barselonom u okviru plej-ina Evrolige.