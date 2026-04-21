Stručni konsultant TV Arena Vlade Đurović smatra da bi poraz Crvene zvezde u Barseloni bio neuspeh.

"Očekujem da Crvena zvezda napravi korak dalje ove sezone. Zvezda igra utakmicu koja odlučuje sve. Ne traže navijači da Zvezda osvoji Evroligu, nego da igra plej-of, što je korak više. Mogla je da bude 5-6. Mislim da je Barsa favorit 55-45 odsto. Barselona ima iskusne igrače, kao i Zvezda, ali ima više iskustva igranja ovakvih utakmica. Šta hoće navijači Zvezde? Velike utakmice su za velike igrače. Daj da se stisnu, nema više nazad. Po meni je neuspeh ove sezone deseto mesto".

Đurović je otkrio kako bi on igrao u "Blaugrani".

"Imali smo mnogo veći budžet, bio bi neuspeh da Zvezda ne prođe dalje. Zvezda ima dužu klupu i može da igra brže. Ja bih igrao vrlo agresivno, u situacijama tri u napadu na četiri u odbrani da šutira. Zvezda ima šansu na 100 poena, nema šansu sa ekipama koje umrtve igru i igraju na 75 poena", rekao je Đurović".