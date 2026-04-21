NI PARTIZAN, NI ZVEZDA: Večiti derbi najposećenija utakmica, ali evo ko je najgledaniji tim ove sezone u Evroligi
Specijalizovani košarkaški portal Basketnjuz objavio je prosečnu gledanost timova u ligaškom delu Evrolige.
Iako je prethodnih sezona Partizan bio najgledaniji, a odmah iza njega i Crvena zvezda, ovog puta je primat uzeo Panatinaikos.
Ukupno je sedam timova u proseku imali više od 10.000 navijača po utakmici. Beogradski timovi su zabeležili najveći broj utakmica sa više od 20.000 navijača.
Najposećenija utakimica ove sezone je večiti derbi u kome je Partizan bio domaćin. Pobedi crno-belih 79:76 prisustvovalo je 21.854 gledalaca.
Međutim, kada se sabere prosek, na prvom mestu je Panatinaikos, koji u proseku ima 18.498 gledalaca po meču.
Iza Panatinaikosa, Partizana i Crvene zvezde, nalaze se Žalgiris, Valensija, Olimpijakos i Bajern kao ekipe sa preko 10.000 gledalaca u proseku.
Ako se izuzmu Makabi, Hapoel i Dubai, koji su većinu utakmica igrali na strani, na dnu po poseti su Monako, Barselona, Armani, Efes, Virtus, Pariz i Asvel.