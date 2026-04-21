Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Barselone sa 72:80 u meču plej-ina Evrolige, čime su završili učešće u tom takmičenju.

Trener katalonskog kluba Ćavi Paskval prokomentarisao je meč. 

"Nisam bio nervozan, samo fokusiran kao i uvek. Prvo moramo da pobedimo u Monaku, to će biti jako teško. Jasno je da smo vratili balans povratkom Satoranskog, koji smo izgubili u ključnom trenutku kada nam je išlo dobro. Sada nam je izbalansiranija igra. Danas su svi bili dobri. Bitna utakmica, dobra utakmica sve u svemu. Promašili smo neke otvorene šuteve u drugom poluvremenu, to jedino, pa ćemo morati da budemo bolji u toj utakmici tu".

Sledi meč sa Monakom.

"To je tim od kojeg smo izgubili dva puta. Znamo njihove kvalitete, koliko su dobri i snažni. Biće veoma komplikovano, ali moramo da budemo sigurni, da igramo našu igru. Ako ne budemo gubili koncentraciju i budemo igrali našu igru, dobićemo tu utakmicu".

