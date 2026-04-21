Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde ponovo su ostali bez plasmana u TOP Evrolige.

Četa Saše Obradovića je poražena u plej-in doigravanju od Barselone (80:72) i tako se oprostila od daljeg takmičenja u elitnom klupskom evropskom takmičenju.

1/7 Vidi galeriju Vlade Đurović Foto: Screenshot, Starsport©

Posle meča u Blaugrani, stručni konsultant na "TV Areni sport" Vlade Đurović, bio je vidno pogođen i utučen debaklom Zvezde i novom eliminacijom.

Rekao je svašta na račun igrača Zvezde, sa posebnim akcentom na Kodija Milera Mekintajera koga nimalo nije štedeo:

- Trebalo je da uđu u tuču. Ušli su mlako. Klajburn pogodi prvu, drugu, treću trojku. Koliko je još trebalo da ubaci da bi bilo reakcije? Nijedan razigran igrač. Mnogo ih je ostalo bez učinka. Miler-Mekintajer, Nvora, ništa! Koliko faulova smo imali dok je on dao šest trojki, i ovaj Panter? Mora više faula, sedam igrača po jedan faul, pa na šta to liči?

Kao i prošle godine, Crvena zvezda je naglo pala posle osvajanja Kupa Radivoja Koraća.

- Mnogo je slabih od tada. Pogledajte, ekipa ima 11 stranaca. Što bi narod rekao - mnogo para, malo muzike. Navijači sigurno nisu zadovoljni 10. mestom. Mnogi su bili prosečni, Kodi, Batler, Nvora prosečni i ovaj pad forme koji dugo traje, još od Niša... I prošle godine je posle Kupa Zvezda pala, mada nije možda bilo ovako drastično sa Grkom trenerom, ali bilo je slično - rekao je Đurović.

Nije hteo da ocenjuje sezonu neuspešnom, za sada.

1/7 Vidi galeriju Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Fenerbahčea Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Ne možemo da pričamo da li je uspešna ili ne sezona dok se ne završe ABA ili KLS, ako se uzme još jedna titula, biće delimično uspešna, ako se uzmu obe ne možemo da kažemo da je neuspeh - plej-in i tri domaće titule, to je nešto drugo. Ipak, da bi tako nešto uspeo, moraš da dobiješ Partizan uz hendikep sa domaćim terenom i isto tako Dubai. Vrlo teško. Mekintajer je na kraju dao neke stvoje poene, Batler isto, ali ne mogu da kažem da su igrali dobro. Kad je sve gotovo, to mi ne znači ništa - istakao je Đurović koji je na kraju počeo da nabraja imena evroligaških plejmejkera od Karlika Džonsa, Ertela, Foresta, i drugih, rekavši tom prilikom da su svi oni bolji od Kodija Milera Mekintajera!

"Crvena zvezda ne treba da se trudi da zadrži Kodija", brutalan je bio Đurović!

BONUS VIDEO: