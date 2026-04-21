Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde završili su sezonu u Evroligi, pošto su, u prvoj utakmici plej-ina, na gostujućem terenu izgubili od Barselone 72:80 (21:29, 12:18, 18:16, 21:17).

"Barselona je zaslužila pobedu, bila je bolja. Ovaj tim ima više iskustva za ovakav meč od nas. U delovima meča su nam falili detalji, nismo zagrađivali dobro. Klajburn je na početku bio odlučujući faktor i sa skokovima", rekao je Obradović

Uprkos ispadanju tvrdi da nije razočaran.

"Ne mogu da budem razočaran. Možda smo mogli da dobijemo neke mečeve, ali kako igramo najkompetitivniju Evroligu ikada, ne možemo da računamo na sve pobede. Igrali smo sa boljim timom, dobili su nas tri puta i to nije slučajno. Ne znam kako bi bilo da smo imali domaći teren. Ali to nije za mene razočaranje", dodao je Obradović.

Ognjen Dobrić, kao i Stefan Miljenović, nisu ni kročili na parket.

"Ništa sa Dobrićem se nije desilo, taktička odluka", objasnio je iskusni strateg.

Upitan je i da li je umor bio faktor.

"Verovatno ima i toga. Nije laka utakmica koliko god sam probao da ekonomiziram stvari i minute i igrače u utakmici sa Partizanom. Želiš da pobediš... Ja mislim da velike utakmice ne smeš da imaš izgovora umora ili fokusa ili posvećenosti. Hteli smo u drugom poluvremenu, tu smo se približili i momci su dali sve od sebe ali nije to bilo dovoljno".

Dobio je pitanje i o budućnosti...

"Kao što sam rekao, nije bila razočaravajuća sezona bez obzira na to kako izgleda sada. Mi smo pokazali u dobroj fazi Evrolige dobru košarku, pokazali smo i određeno neiskustvo i nekonstantnost u igri. To se i ovde videlo da u nekim fazama gubimo koncentraciju i fokus koji treba da radimo kao osnova. Ovo je jedno poglavlje koje treba da bude zatvoreno, mislim da smo mogli bolje sigurno u nekim fazama i utakmicama. Da smo odreagovali i bolje u nekim utakmicama gde smo bili favoriti, prednost je u Blaugrani. Dosta je falilo iskustva da se igraju velika utakmica".