Košarkaši Crvene zvezde završili su učešće u Evroligi. Izabranici Saše Obradovića ponovili su rezultat iz prošle sezone, kada su završili kao deseti, a potom ispali u prvoj rundi plej-ina.

Crveno-beli su poraženi od Barselone u gostima sa 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21).

Po završetku meča, u studiju Arene Sport, legendarni trener Vlade Đurović sumirao je utiske i stao u zaštitu Saše Obradovića.

Vlade Đurović
Vlade Đurović

- Znam da će mnogi navijači da kritikuju Sašu, kažu mi da ga kritikuju, ali ne može samo on da bude kriv. I on je kriv, normalno, ali svi imaju svoju odgovornost, kao i igrači. Odgovornost mora da uzme i uprava. Ako budemo došli do toga da je Kup jedini trofej, moraće tako da se govori - rekao je Đurović, pa dodao:

Saša Obradović

- Zašto ne sme da se kritikuje Obradović još? Jer nije doveo ove igrače! Ali, znaš šta onda kažu pakosnici? Da je ovo bio rad Sferopulosa, koji je pripremio ekipu, a Saša napravio sedam pobeda, pa je ekipa pala kada je došao na red Sašin rad. Ne bih tako rekao, ima tu nečega, ali ne može da bude tako čisto kao što kažu.

Ne propustiteEvroligaVLADE ĐUROVIĆ KAO POKISAO U STUDIJU NAKON DEBAKLA CRVENE ZVEZDE: Opleo po Mekintajeru kao nikada do sada: "Svi su bolji od njega"! Ljut i utučen posle poraza!
Vlade Đurović.jpg
EvroligaOBRADOVIĆA NOVINARI PITALI O BUDUĆNOSTI: Trener Zvezde otkrio zašto Dobrić nije igrao
Saša Obradović
EvroligaPASKVAL ARHIVIRAO ZVEZDU - MISLIMA VEĆ U MEČU SA MONAKOM: Biće jako teško, to je tim od kog smo izgubili dva puta
Ćavi Paskval
EvroligaDEBAKL ZVEZDE ZA KRAJ SEZONE U EVROLIGI: Ovo su prve reči Obradovića posle bolnog poraza od Barselone
Saša Obardović

Izlazak košarkaša Partizana i Zvezde i reakcija Grobara Izvor: Kurir