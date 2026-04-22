Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde završili su učešće u Evroligi. Izabranici Saše Obradovića ponovili su rezultat iz prošle sezone, kada su završili kao deseti, a potom ispali u prvoj rundi plej-ina.

Po završetku meča, u studiju Arene Sport, legendarni trener Vlade Đurović sumirao je utiske i stao u zaštitu Saše Obradovića.

Vlade Đurović Foto: Printskrin

- Znam da će mnogi navijači da kritikuju Sašu, kažu mi da ga kritikuju, ali ne može samo on da bude kriv. I on je kriv, normalno, ali svi imaju svoju odgovornost, kao i igrači. Odgovornost mora da uzme i uprava. Ako budemo došli do toga da je Kup jedini trofej, moraće tako da se govori - rekao je Đurović, pa dodao:

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Zašto ne sme da se kritikuje Obradović još? Jer nije doveo ove igrače! Ali, znaš šta onda kažu pakosnici? Da je ovo bio rad Sferopulosa, koji je pripremio ekipu, a Saša napravio sedam pobeda, pa je ekipa pala kada je došao na red Sašin rad. Ne bih tako rekao, ima tu nečega, ali ne može da bude tako čisto kao što kažu.

BONUS VIDEO: