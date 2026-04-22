Slušaj vest

Košarkaš Kevin Panter oglasio se nakon važne pobede Barselone nad Crvenom zvezdom u plej-inu Evrolige, ali je ostao uzdržan kada je upitan o svom bivšem klubu, to pitanje je odlučio da preskoči.

Panter je bio jedan od najzaslužnijih za trijumf katalonskog tima, noseći igru zajedno sa Klajburnom, dok su njih dvojica diktirali ritam u napadu i praktično trasirali put Barseloni ka pobedi.

Domaćin je na krilima Klajburna u prvom poluvremenu, i Pantera u drugom, išao i do 22 poena prednosti.

"Nismo bili pod nekim stvarnim pritiskom. Za nas je plan jednostavan – moramo da izađemo i igramo košarku. Došao nam je dobar tim, uradili smo svoj posao i to je to. Ključno je bilo to što smo ostali fokusirani i zadržali pravi mentalitet tokom cele utakmice, čak i u trenucima kada smo imali veliku prednost", istakao je Panter.

Bivši košarkaš Partizana i dalje prati dešavanja na ovim prostorima.

"Pratim Zvezdu i Partizan tu i tamo, ne previše. Veoma sam zauzet u ACB ligi, igramo mnogo utakmica i maksimalno sam fokusiran na ono što mi kao tim moramo da uradimo. Svoju sezonu i sezonu Barselone bih ocenio kao solidnu. Naravno, uvek želiš bolje, ali sada je sav fokus na narednoj utakmici ove nedelje. Imamo još jedan meč do kraja i moramo da završimo posao kako treba", poručio je bek Barselone.

1/7 Vidi galeriju Kevin Panter na meču protiv Zvezde Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Promenio je Panter ton kada je upitan da li je u kontaktu sa bivšim igračima Partizana.

"Sledeće pitanje, brate. Ne odgovaram na takav tip pitanja. Sa Lesorom i Ledejem sam sigurno u kontaktu, ali... Idemo dalje", kratko je izustio Panter, jasno stavivši do znanja gde povlači liniju.