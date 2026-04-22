Nije se skrivao Džordan Nvora posle poraza od Barselone i Zvezdine eliminacije u Evroligi, već je otvoreno govorio o slaboj partiji svog tima i sopstvenoj odgovornosti.

Podsetimo, Zvezda je završila učešće u Evroligi, pošto je u prvoj utakmici plej-ina na gostovanju poražena od Barselone (80:72).

Nvora je posle meča priznao da njegov tima nije bio na potrebnom nivou. Istakao je da iz ovakvih poraza mora da se uči i najavio da će ekipa sledeće sezone biti jača.

"Jednostavno moramo biti bolji. Ovo nije bila dobra noć za naš tim, uključujući i mene. Ali ovo je nešto iz čega se uči. Ovo je prvi put da je ovaj tim na okupu, ima mnogo novih lica. Mislim da, kao čovek, mogu da preuzmem veliki deo krivice za večeras, ali znam da ću iz ovoga naučiti i vratiti se mnogo jači sledeće godine. Dakle, ovo je trenutak za učenje, pa ćemo videti kako će stvari ići, ali mislim da će ovo biti korak napred za ovaj tim. Mislim da sada postavljamo temelje za ono što ovaj tim može da postane", rekao je u razgovoru za "Meridian sport" Nvora.

Zvezda je tokom čitavog meča bila u zaostatku, a Amerikanac je kao jedan od ključnih problema izdvojio loš ulazak u utakmicu.

"Sve počinje time što je Klajburn pogodio šest trojki na početku utakmice, i od tada smo praktično stalno jurili rezultat, što je teško. Delovalo je da danas mnogi od nas nisu bili na istoj talasnoj dužini kao tim, ni u napadu ni u odbrani. Kao što sam rekao, teško je, ali naučićemo iz ovoga. Evroliga je gotova, ali naša sezona nije završena. Imamo još dva takmičenja za koja treba da se borimo i još ciljeva koje možemo da ostvarimo. Na kraju dana, svi smo jako želeli ovu pobedu, ali moraš da naučiš iz poraza. Sada je gotovo i, kao što sam rekao, vratićemo se jači i siguran sam da će sledeće godine biti bolje".

Otkrio je i šta je bila poruka trenera Saša Obradović na poluvremenu.

"Rekao nam je da moramo da skačemo, igramo zajedno i budemo kompaktni. Međutim, nismo to ispoštovali – igrali smo akcije, ali svako je radio nešto drugo. To nas je koštalo", priznao je Nvora.

I pored eliminacije iz Evrolige, istakao je da sezona još nije završena i da ekipa ima za šta da se bori.

"Izvinjavam se navijačima, nismo ih učinili ponosnim. Ali naučićemo iz ovoga. Ostaju nam ABA liga i domaće prvenstvo i tu želimo trofeje. Bićemo bolji – za njih i za sebe", zaključio je Nvora.