Monako se konsolidovao van terena.

I na terenu, ne izgleda to više tako loše za prošlosezonskog finalistu, igrali su solidno u Atini gde je Panatinaikos bio favorit i ozbiljno je shvatio svoju ulogu.

Šta posle svega kaže Manutsar Markoišvili, trener Monaka?

"Nije lako. Ali sada se normalnost vratila. Svi smo plaćeni. Putujemo, živimo dobro, imamo priliku da se takmičimo na najvišem nivou. Nema ničega na šta bismo se sada mogli žaliti. Nažalost, neki igrači su povređeni u ovom delu sezone. Povrede su došle u nezgodnom trenutku. Koliko god situacija bila teška, moramo da gledamo napred", rekao je on.

Kaže i da smatra da ne zaslužuje da bude trener u Evroligi.

"Za mene lično, ovo je prilika da se borim. Imali smo odličan niz u poslednjim utakmicama da bismo došli dovde. Ovaj napor koji ulažemo nije čudo. Za mene je čudo to što sam u ovom trenutku ovde. Ali ovi momci zaslužuju da budu ovde, igrali su na ovom nivou i prošle godine su stigli do finala Evrolige. Za njih to nije čudo. Za mene jeste, ja sada ne bih trebalo da budem trener. Ali neću odustati, imamo još jednu šansu. Za mene čudo može da se dogodi, ovi momci to zaslužuju", rekao je on.

Monako će kao domaćin igrati za prolaz u plej-of protiv Barselone u petak. Pobednik tog duela će na megdan Olimpijakosu.

Kurir sport / Sportske.net