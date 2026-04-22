Košarkaš Valensije Žan Montero proglašen je za najboljeg mladog igrača Evrolige za sezonu 2025/26, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Montero (22) je postao prvi košarkaš koji je osvojio nagradu "Zvezda u usponu" u Evroligi i Evrokupu.

Košarkaš iz Dominikanske Republike je ove sezone na 32 utakmice u Evroligi prosečno beležio 13,7 poena, 4,6 asistencija i 2,8 skokova, uz indeks korisnosti 16,4.

Drugo mesto u izboru za najboljeg mladog košarkaša Evrolige zauzeo je Saliu Nijang iz Virtusa, treći je Serhio de Larea iz Valensije, a četvrti Mohamed Faje iz Pariza.