Slušaj vest

Za sada se Kris Džons najčešće pominje u tom kontekstu i već su se pojavile informacije da crveno-beli žele da angažuju 33-godišnjeg Amerikanca koji ove sezone igra za Hapoel.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir

U Hapoelu ne žele tek tako da odustanu od njega, žele da ga zadrže u svom timu, ali problem je nestabilna pollitička sitiuacija na Bliskom istoku, pa bi Džons navodno da se malo distancira od toga.

"Međutim, Hapoel Tel Aviv ne odustaje od njega. 'Crveni' su Džonsu ponudili poboljšani ugovor na još dve godine, koji je on pre nekoliko dana odbio, ali će mu sada klub poslati novu, unapređenu ponudu. Džonsove odlične igre u poslednjim nedeljama promenile su stav Hapoela, pa su mu poručili da ne žuri sa potpisivanjem za drugi klub", preneo je ''Izrael Hajom''.

Zvezda je sada na potezu...