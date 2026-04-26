Iskusni srpski košarkaški trener Vlade Đurović ponovo je otvorio jednu od najosetljivijih tema u srpskoj košarci – veliki broj stranih igrača u redovima KK Crvena zvezda i KK Partizan.

Prema njegovom mišljenju, "večiti" bi morali da promene kurs i ugledaju se na model koji primenjuje Žalgiris, gde postoji jasna struktura tima sa ograničenim brojem stranaca, ali i pored toga klub ostaje konkurentan u Evroligi.

Đurović ističe da okosnicu ekipe moraju da čine domaći igrači, ne samo zbog kvaliteta igre, već i zbog identiteta kluba. Posebno naglašava da kapiten, po njegovom stavu, mora biti domaći košarkaš.

"Navijači traže rezultate, ali i žele da gledaju svoje igrače. Trenutno nemamo ni jedno ni drugo i to je problem. Pogledajte Žalgiris – imaju jasno pravilo o broju stranaca i domaćih igrača i funkcionišu", poručio je Đurović u emisiji "Kida Show".

Partizan - Crvena zvezda

Kritika je posebno usmerena na aktuelnu sezonu Crvene zvezde, za koju tvrdi da je preterala sa brojem stranih igrača, što dugoročno ne može da donese stabilnost.

Kao rešenje vidi povratak domaćih košarkaša iz inostranstva, koji bi mogli da doprinesu timu, a finansijski nisu nedostižni.

"Zvezda je ove godine imala 11 stranaca, nema naših i to ne može zato dugo da traje. Ne kažem ja da svi naši moraju da budu vrhunski igrači, ali znate koliko ima naših igrača koji imaju kvalitet recimo Lakića, Dobrića, Davidovca, Miljenovića, u Rumuniji, Mađarskoj, igraju za neke pare koje lako Zvezda i Partizan mogu da podnesu i dajte da ih vratimo i popunumo da bude bar 6-6, i publika će to da pozdravi", kaže nekadašnji trener.

Đurović se osvrnuo i na atmosferu u svlačionici, naglašavajući da prevelik broj stranaca može da utiče na hemiju u timu i podelu među igračima. Slikovito je to objasnio...

"Kad dođe do neke frke u svlačionici, njih dvojica su Amerikanci, njih dvojica su zajedno, zamisli sad u Zvezdi, četvorica su iz Nigerije i sad zamisli da se posvađa Kalinić sa Odželejom, pa neće samo da skoči Odželej, nego će da skoče i ovi. Mora da bude više naših", kaže Đurović i dodaje:

"Dođu ljudi i kažu: 'Ja ne mogu više da gledam, 10 crnih igrača igrača igra, to je NBA u redu... Ima nekih igrača koji bi mogli da se vrate, na primer kao što se vratio Đurišić".