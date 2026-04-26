Slušaj vest

Dileme više nema - Saša Vezenkov najkorisniji je igrač Evrolige u sezoni 2025/26.

Vezenkov je drugi put stigao do MVP trofeja, pošto je i 2023. godine dobio ovu nagradu. Na taj način postao je tek drugi igrač u istoriji modernog formata Evrolige koji je dva puta osvajao ovo priznanje. Do sada je to bio samo Toni Parker koji je to radio 2005. i 2006. godine.

Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa

Igrač Olimpijakosa je prosečno beležio 19,4 poena, 6,6 skokova i 1,2 asistencije za 28 minuta provedenih na parketu na ukupno 34 odigrana meča ove sezone.

Odluka o pobedniku MVP trke doneta je sabiranjem glasova četiri kategorije: glasovi kapitena ekipa i glavnih trenera doneli su po 35 odsto bodova, predstavnici medija učestvovali su sa 20 odsto, dok su glasovi navijača činili preostalih 10 odsto.

Saša Vezenkov je iza sebe ostavio plejmejkera Žalgirisa Silvena Fransiska i Elajdžu Brajanta iz Hapoela.

BONUS VIDEO: