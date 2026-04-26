Slušaj vest

Košarkaški klubu Partizan vredo radi i sprema se za predstojeći prelazni rok u kome se očekuje remont postojećeg tima.

Kako smo ranije preneli, Taj Odijase je navodno na radaru Partizana, a izraelski portal "IsraelHayom", prenosi da su crno-beli pojačali ponudu za centra Hapoela iz Tel Aviva.

Partizan - Baskonija 16.4.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Partizan je u poodmakloj fazi pregovora sa Odijaseom i uputio mu je zvaničnu ponudu - kaže "IsraelHayom".

Njihov novinar Tomer Givati navodi i sledeće.

- Srpski tim je okončao razočaravajuću evroligašku sezonu i sada mu sledi rekonstrukcija tima, pri čemu je Odijase označen kao jedan od vodećih igrača. Beograđani su spremni da povećaju njegovu platu i učine ga prvim centrom ekipe - kaže novinar.

Ne propustiteFudbalTERZIĆ PRESREĆAN POSLE VEČITOG DERBIJA I NOVOG ŠAMPIONSKOG NASLOVA: Titula osvojena na najlepši način! Protiv Partizana imamo 8:1...
zvezdan terzić.jpeg
FudbalMACA POJELA JEZIK? Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše...
FK Partizan
FudbalOPŠIRNA KONFERENCIJA BLAGOJEVIĆA POSLE DEBAKLA OD ZVEZDE! Trener Partizana je ipak bio zadovoljan, iako se njegov tim raspao na Marakani! Evo šta je rekao...
Srđan Blagojević
KošarkaUDARNO! Nikola Jokić pod istragom!
Nikola Jokić

BONUS VIDEO:

Grobari pozdravili igrace Izvor: Kurir