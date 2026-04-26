Taj Odijase u Partizanu?

Košarkaški klubu Partizan vredo radi i sprema se za predstojeći prelazni rok u kome se očekuje remont postojećeg tima.

Kako smo ranije preneli, Taj Odijase je navodno na radaru Partizana, a izraelski portal "IsraelHayom", prenosi da su crno-beli pojačali ponudu za centra Hapoela iz Tel Aviva.

Partizan - Baskonija 16.4.2026

- Partizan je u poodmakloj fazi pregovora sa Odijaseom i uputio mu je zvaničnu ponudu - kaže "IsraelHayom".

Njihov novinar Tomer Givati navodi i sledeće.

- Srpski tim je okončao razočaravajuću evroligašku sezonu i sada mu sledi rekonstrukcija tima, pri čemu je Odijase označen kao jedan od vodećih igrača. Beograđani su spremni da povećaju njegovu platu i učine ga prvim centrom ekipe - kaže novinar.

