Centar Hapoela Taj Odijase odbio je ponudu Partizana, prenose izraelski mediji.

Iako su crno-beli u prethodnom periodu intenzivno radili na njegovom angažmanu i bili spremni da mu ponude značajnu ulogu u timu, američko-nigerijski centar nije pokazao interesovanje za selidbu u Beograd.

Prema informacijama izraelskih medija, Odijase je odlučio da produži saradnju sa Hapoelom. Očekuje se da će potpisati novi, višegodišnji ugovor vredan oko milion dolara po sezoni.

Odijase je prošlog leta stigao u Tel Aviv i imao je važeći dvogodišnji ugovor, uz opciju za drugu sezonu, a u ekipi trenutno deli minutažu sa Oturuom i Motlijem.

Nakon ovog neuspeha na tržištu, Partizan će morati da potraži nova rešenja na poziciji centra. U ovom trenutku, ugovor za narednu sezonu ima Bruno Fernando, dok bi Tonije Džekiri mogao da napusti klub na leto. U međuvremenu, crno-beli su već pojačali reket dolaskom veterana Žofrija Lovernja, ali je jasno da potraga za dodatnim rešenjima i dalje traje.