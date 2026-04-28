Ljubitelji košarke odlučili su da je Žan Montero autor najboljeg poteza u sezoni 2025/26.

Evroliga je potvrdila da je priznanje otišlo u ruke košarkaša Valensije, dok će Vasilije Micić ovaj trenutak verovatno pamtiti kao jednu od najvećih neprijatnosti u karijeri.

Sve se desilo u produžetku meča protiv Hapoela, kada je Montero preuzeo odgovornost i spektakularnim driblingom prvo izbacio Micića iz igre, a zatim ga i bacio na parket.

Vasilije Micić

Iz te situacije je u poslednjim sekundama napada pogodio trojku i tako zapečatio potez koji je proglašen za najbolji u godini.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: