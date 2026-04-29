Slušaj vest

Minulog vikenda okončana je neizvesnost po pitanju toga ko će biti najkorisniji igrač (MVP) regularnog dela sezone u Evroligi, a izbor je pao na asa Olimpijakosa Sašu Vezenkova, koji je na taj način "srušio snove" Silvana Fransiska o dobijanju najznačajnijeg individualnog priznanja.

1/4 Vidi galeriju Silvan Fransisko Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sjajni francuski bek se u finišu sezone oglasio, istakvši da zaslužuje nagradu, jer je daleko teže dovesti Žalgiris u plej-of Evrolige nego što je to slučaj sa Olimpijakosom.

Mnogi su mu zamerili na egocentrizmu i višku samopouzdanja, ali je bivši košarkaš Bajerna iz Minhena, o čijem nastavku karijere će tek biti polemika na leto, dokazao da ne pati od sujete, stavljajući timsku uspeh ispred individualnog.

"Biti drugi u trci za MVP nagradu znači mnogo. Hvala svima na podršci, a sada predstoji nešto mnogo važnije za dostignuće", napisao je Fransisko, usmerivši misli ka predstojećoj četvetfinalnoj seriji Evrolige protiv Fenerbahčea.

Podsetimo, Vezenkov je bio daleko dominantniji u odnosu na Fransiska, kada je reč o brojkama u regularnom delu sezone, ali se Francuz više istakao kao "timski igrač" budući da je neuporedivo bolji asistent od Bugarina.

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: