Andrea Trinkijeri, koji će od naredne sezone voditi solunski PAOK, veruje da za kluboe kao što su Partizan i Crvena zvezda nije dobro što u svojim ligama igraju puno "slabijih" utakmica.

Upravo to je poručio u razgovoru za "Meridian sport".

"Najveći problem za Zvezdu, Partizan, Bajern je što se u petak ubiješ da preživiš tekmu, a posle 48 sati ideš u malu dvoranu u kojoj te čekaju sedam dana. I na tajm-autu čujem malo šta im trener kaže: ‘Samo trčite, samo trčite, umreće’. Svi kažu da je dobro da velika ekipa izgubi. Jednom, dva puta, ali da se dešava svakog vikenda nije dobro za košarku", rekao je Trinkijeri.

Potom je Italijan pojasnio svoje razmišljanje.

"Nećeš ići gore sa malom ekipom, ići ćeš ka vrhu kad velike ekipe naprave nešto veliko. Nije dobro da svakog vikenda šest, sedam timova iz Evrolige izgubi, jer se stvara privid da sa malo para mogu da se naprave veliki uspesi. A to se ne može", poručio je Andrea Trinkijeri.

