Slušaj vest

Drugu utakmicu plej-of serije Evrolige između Valensije i Panatinaikosa je, osim spektakularne košarke, obeležio niz događaja pokraj parketa, a zatim je usledio niz reakcija, kako na konferencijama za medije, tako i španske policije.

Epilog svega mogla bi da bude suspenzija za kontroverznog grčkog biznismena. Kako javlja Eurohoops, Evroliga ozbiljno razmatra sankcije zbog nedoličnog ponašanja Dimitrisa Janakopulosa, te postoji mogućnost njegove suspenzije na nekoliko utakmica.

1/12 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

To bi moglo da znači da će njemu biti zabranjen ulazak u "OAKA arenu" ukoliko se Panatinaikos domogne Fajnal-fora. Arenu u koju je uložio na desetine miliona evra i koju praktično smatra svojom.

Slično se dogodilo i prošle godine kada je bio suspendovan na pet utakmica.

Ovako nešto bi moglo samo dodatno da podigne tenziju između dva tima koja je ionako uzavrela.

Šta se desilo u Valensiji?!

Košarkaši Panatinaikosa napravili su dupli brejk u Valensiji i u epskom meču koji je bio drugi okršaj istih rivala za par dana, stigli su do pobede posle produžetka poenima Najdžela Hejsa Dejvisa u poslednjoj sekundi za 107:105.

Po završetku utakmice došlo je do opšteg haosa, a u centru pažnje bio je tandem skandal majstora iz Panate - Ergin Ataman i Dimitris Janakopulos.

Ataman je čak na konferenciji za medije otkrio da su Janakopulosa želeli da uhapse!

- Biću veoma kratak jer se ispred naše svlačionice nalazi deset policajaca koji žele da uhapse deo našeg osoblja i našeg predsednika Janakopulosa. Prvi put u karijeri, a u sportu sam 30 godina, vidim ovako nešto. Pobedili smo košem u poslednjoj sekundi, svi smo srećni, a policija i osoblje Valensije postavljaju kordon ispred naše svlačionice. Deset policajaca nam ne dozvoljava da uživamo, žele da uhapse našeg predsednika, generalnog menadžera i još neke ljude. Šta je ovo? Hvala vam puno, uživajte. Vidimo se u Atini. Vidimo se u Atini, momci - zagrmeo je na konferenciji za medije Turčin.

Ataman je nakon toga ustao i napustio salu za medije.

Trener Valensije, Pedro Martinez, takođe je grmeo zbog Janakopulosa.

- Jasno je da moramo čestitati protivniku, imaju sjajan tim. Ali njihov predsednik je sramota.On je bruka za sport i nedopustivo je da Evroliga, kao ovako ozbiljna liga, dozvoljava ljudima koji idu protiv svih sportskih vrednosti da budu tu i kvare atmosferu u sportu koji je prelep. Neko pobedi, neko izgubi, to je sport. Ali da taj čovek ide do zapisničkog stola kako bi intervenisao i uticao na utakmicu, to je potpuno neprihvatljivo. Evroliga mora da reaguje - bio je jasan on.

Saopštenje Valensije

Nakon druge utakmice četvrtfinalne serije plej-ofa Evrolige između ta dva tima Valensija je navela da se nada da će takmičenje, posle žalbe koju će španski klub podneti, "strogo kazniti" grčkog biznismena.

"Košarkaški klub Valensija osuđuje ponašanje vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa, koji je prešao sve granice tokom utakmice prilazeći zapisničkom stolu na osudljiv način, pokušavajući da utiče i vređa sudije, što je odraženo u izveštaju sa utakmice. Takođe je odbio da se povinuje uputstvima obezbeđenja i stvorio neopravdanu tenziju, zbog čega je policija njemu i nekoliko drugih članova njegove delegacije izdala kaznu", navodi se u saopštenju španskog kluba.

"Klub će podneti formalnu žalbu takmičenju i nada se da će Evroliga strogo kazniti ovu vrstu ponašanja, koja narušava dobru sliku našeg sporta, posebno imajući u vidu da je on višestruki prekršilac", dodaje se u saopštenju Valensije.

Odgovor Janakopulosa

Nije se dugo čekalo na odgovor najvećeg skandal majstora Evrolige. Janakopulos je izbegao hapšenje, pa se iz aviona obratio Martinezu i osuo je žestoku paljbu po treneru Valensije.

- Gospodine Martinez, ono što bih želeo da vam kažem nakon izјave koјu ste dali o meni, nazivaјući me, ne znam, sa mnogo prideva, želim da vam kažem sledeće: Želim da vam čestitam, јer ste sјaјan trener i ono što ste uradili sa Valensiјom јe neverovatno. Valensiјa se pretvara u ogroman klub u košarci i vi ste јedan od razloga zašto se ovo dešava. Ali s obzirom na to šta ste rekli o meni, žao mi јe, ali vi ste lažov. Nikada nisam prišao sudiјskom stolu, bio sam iza klupe Panatinaikosa i izražavao sam svoјe razočaranje zbog faula koјi niјe dosuđen. I da budem iskren, u ove dve utakmice ne mislim da Valensiјa treba da priča o suđenju. Srećan ostatak seriјe - rekao je on, pa dodao:

- Kao što vidite, ni sudiјe ne izveštavaјu ništa. Јer se ništa niјe dogodilo. Sve što se dogodilo јeste da ste izgubili 2:0 na svom stadionu, nakon fantastične sezone koјu ste imali. Ali ako želite da postanete sјaјan tim, a ne samo dobar tim, morate da učite i gubite. I ne pokušavaјte da krivite tim koјi јe pobedio.

1/10 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Sada Panatinaikos ima prednost od 2:0 u ovoj seriji i na korak je od plasmana na fajnal-for. Naredni meč igra se sledeće nedelje u Atini.

Šta vi mislite, šta će Dimitris Janakopulos uraditi ako mu zabrane ulaz na fajnal-for u Atini? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: