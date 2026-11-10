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Marko Bojković nedavno je osvojio FNC pojas u lakoj kategoriji (do 70kg) i kao takav postao je meta za izazivače.

Otrovne strelice i prozivke na račun Marka Bojkovića nedavno je izrekao Karumatulo Sufijev iz Tadžikistana.

Marko Bojković na zvaničnom merenju pred borbu u FNC Foto: Printskrin/Instagram

Tadžikistanac provocira

Potencijalni okršaj Marka Bojkovića i Karomatula Sufijeva već je počeo da privlači veliku pažnju u MMA krugovima, a dvojica boraca razmenila su oštre poruke na društvenim mrežama.

- Organizujte mi borbu protiv šampiona Marka Bojkovića. Ova borba neće ići do kraja i sudijske odluke — završiću ga - napisao je Sufijev.

Posle pobede u Podgorici nad Pjotrom NIježilskim, gušenjem u prvoj rundi, Karomatulo Sufijev je prozvao Marka Bojkovića. Iako je Tadžikistanac upisao tek treći trijumf, dao je sebi za pravo da već mašta o pojasu i tituli u FNC.

Karumatulo Sufijev pred početak borbe Foto: Printskrin/Instagram

Marko je spreman

Marko Bojković poznat kao borac koji prati sve na društvenim mrežama i da nema dlaku na jeziku, odgovorio je Sufijevu.

- Dobro, dobićeš svoju priliku. Ali, nije šmekerski što si odbio Samvela Vardanijana, a prihvatio Niježilskog koji je skoro završio operaciju. On je prihvatio meč sa tobom zbog novca, iako nije bio u bilo kakvoj formi. Tako se ne postaje šampion - odbrusio je Marko Bojković Sufijevu i nastavio:

- Ako FNC odluči da radimo borbu. Neću odbiti.

1/12 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

Kosovski boj

A, onda je Bojković svoju objavio baš začinio jakim rečima.

- Te priče da se tebe neko plaši i da te izbegava... Vidi... Možda se neko drugi plaši vas sa Kavkaza (Tadžikistan nije na Kavkazu, već u centralnoj Aziji op.a.), ali mi Balkanci i Srbi smo mnogo jak i neustrašiv narod. Videćeš da ćeš ti biti taj koji će se bojati i povlačiti.

A, onda je Marko Bojković citirao reči srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića pred bitku na Kosovu 1389. godine.

- Ja sam šampion i kod nas se kaže: "Ja ne odlučujem, da li ću ići u bitku po tome, kolika je sila koja mi preti, nego koliku svetinju branim."

Marko Bojković ispred beogradske Arene Foto: Printskrin/jutjub

Srbin u elitnom društvu

Marko Bojković posle osvajanja titule u lakoj kategoriji u FNC verziji skočio je na peto mesto najboljih evropskih boraca van UFC, navodi poznata borilačka veb stranica "Tapology". Srbin je iza sebe ostavio brojne prvake velikih organizacije, bivše UFC borce, a ime koje se ističe je ime Adrijana Bartošinskog, neprikosnovenog i apsolutnog KSW šampiona koji se smatra jednim od najboljih boraca izvan UFC.

Na listi se ispred Bojkovića nalaze Amin Ajub, Muhamad Mokajev, Pjotr Kuberski i Fil De Fris. Iza srpskog MMA borca lošije su plasirani navedeni Adrijan Bartošinski, te Ronald Paradajzer, Laša Abramišvili i Kšištof Jotka.